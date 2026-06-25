/'संविधान हत्या दिवस' पर कांग्रेस पर बरसे CM भजनलाल, बोले-जिन्होंने संविधान कुचला, वही दे रहे सीख

Rajasthan News: 25 जून यानी वो तारीख जब देश में इमरजेंसी लगी थी. बीजेपी इसे 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मना रही है. राजस्थान बीजेपी ने आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पर सबसे बड़ा तीखा राजनीतिक हमला बोला.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया और कांग्रेस पर संविधान कुचलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की, वो आज हमें सीख देने की कोशिश कर रहे हैं.

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लोकतंत्र सेनानियों की कहानी सुनना चाहिए-CM भजनलाल

बीजेपी की ओर से इमरजेंसी की वर्षगांठ पर प्रदेशभर में विचार गोष्ठी और कार्यक्रम आयोजित किए गए. बीजेपी ने इन कार्यक्रमों को लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान, कांग्रेस पर तीखें राजनीतिक हमलों और नई पीढ़ी तक उस दौर की कहानी पहुंचाने के अभियान के रूप में पेश किया. जयपुर दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज राजनीति में काम कर रही युवा पीढ़ी को आधा घंटा निकालकर लोकतंत्र सेनानियों की कहानी सुनना चाहिए कि किस तरह संविधान की हत्या की गई, इनके साथ क्या हुआ.

सवालों पर तीखा प्रहार

आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों से नई पीढ़ी को अवगत कराना चाहिए. नई पीढ़ी को बताना चाहिए कि आपका संघर्ष कम नहीं है. मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का आपातकाल में लोगों पर हुए अत्याचार की याद दिलाता है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस नेताओं की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर तीखा प्रहार किया. सीएम ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी के नेतृत्व में देश में राष्ट्रीयता को लेकर काम किया जा रहा है.

हालांकि 12 साल पहले क्या स्थिति होती थी, यह देखने की बात है. जिन लोगों ने स्वार्थ की खातिर देश का बंटवारा किया हो, स्वार्थ की खातिर आपातकाल लगाया, संविधान की हत्या की हो वो आज हमें सीख दे रहे हैं. उन्होंने कितनी बार देश में चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम किया. राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, वो महात्मा गांधी भीमराव अंबेडर की दुहाई देते हैं. कांग्रेस ने कभी देश हित में कभी काम नहीं किया, उनके भ्रष्टाचार और तुष्टी करण के मंसूबे रहे हैं.

कांग्रेस की नीयत-तानाशाही

भजन लाल शर्मा ने कहा कि 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वंशवाद की राजनीति को उखाड़ फेंकने का काम किया. कांग्रेस जिसने स्वतंत्रता से लेकर लंबे समय तक देश पर राज किया, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर देश का बंटवारा किया वो संविधान की बात करह रहे हैं. उन्होंने कभी संविधान की परवाह नहीं की, संविधान को तोड़ने का काम किया.

कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान संविधान भंग किया. संविधान की अनुसूची बदल दी. आज भी कांग्रेस की नीयत वैसे ही तानाशाही वाली है. आज के ही दिन संविधान की हत्या की गई, जिस संविधान की शपथ लेकर हम चलते हैं ये कांग्रेसी हमें संविधान सिखाएंगे ? कांग्रेस ने हमेशा संविधान को कलंकित करने का काम किया है. इसकी भावना से खिलवाड़ करने के लिए सबक सिखाना होगा.

मदन राठौड़ ने भी कांग्रेस पर हमला

कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था. मीडिया पर सेंसरशिप, जबरन नसबंदी, यहां तक की कुंवारों की भी नसबंदी कर दी गई. नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध और लोकतंत्र सेनानियों का संघर्ष, इन्हीं सबके कारण जनता ने 1977 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया.

राज्यसभा सांसद और लोकतंत्र सेनानी घनश्याम तिवाड़ी

राज्यसभा सांसद और लोकतंत्र सेनानी घनश्याम तिवाड़ी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आपातकाल केवल राजनीतिक संकट नहीं था बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी. उन्होंने भूमिगत आंदोलन, गिरफ्तारी और संघर्ष की यादें साझा की. तिवाड़ी ने कहा कि देश में यदि संविधान की हत्या हुई 42वें संविधान संशोधन के तहत हुई.

लोकसभा और राज्यसभा की अवधि बढ़ा दी गई. चार जजों की सीनियरिटी लांग कर रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया. अटल ने कैदी कविराज की कुंडलियां लिखी. लिखा कि काल के कपाल पर लिखता हूं, गीत नया गाता हूं.



जनता पार्टी की सरकार ने 44वें और 46वें संशोधन कर 42 वें संशोधन को खत्म कर दिया. इस तरह नया संविधान बना दिया, जिसे मिनी संविधान कहते हैं. संशोधन किया गया कि भारत में कभी भी आपातकाल लागू नहीं किया जा सकेगा.

बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से आपातकाल को केवल ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दे के रूप में लगातार उठा रही है. लोकसभा चुनाव हो, संविधान बचाने की बहस हो या कांग्रेस पर हमला. बीजेपी हर बार आपातकाल की याद दिलाकर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करती है. इस बार भी राजस्थान से वही संदेश देने की कोशिश हुई.

