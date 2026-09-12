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जयपुर में सजा BJP का बाड़ा! राजधानी से 30 KM दूर आलीशान रिजॉर्ट में शिफ्ट हुए प्रत्याशी

Rajasthan News: प्रदेश में मतदान के बाद भाजपा ने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है. जयपुर के पार्षद प्रत्याशियों को शहर से करीब 30 किमी दूर रिसॉर्ट में रखा गया है. यहां उनकी दिनचर्या तय रहेगी और बाहर जाने व मिलने पर रोक होगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Babulal Dhayal
Published:Sep 12, 2026, 09:04 PM IST | Updated:Sep 12, 2026, 09:04 PM IST
जयपुर में सजा BJP का बाड़ा! राजधानी से 30 KM दूर आलीशान रिजॉर्ट में शिफ्ट हुए प्रत्याशी
Image Credit: प्रदेश में मतदान के बाद भाजपा ने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है.

Rajasthan Politics News: प्रदेश भर में भाजपा की बाड़ेबंदी भी शुरू हो गई. मतदान के बाद पार्टी ने तमाम प्रत्याशियों को होटलों से लेकर रिसॉर्ट्स तक में पहुंचा दिया. जयपुर के पार्षद प्रत्याशियों को राजधानी से तीस किलोमीटर दूर रिसॉर्ट में ठहराया गया है.

नतीजों से पहले प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी
नतीजों से पहले अपने कुनबे को सलामत रखने के मकसद से बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी की शुरुआत की. जयपुर के प्रत्याशियों को पहले शहर कार्यालय बुलाया गया. एक-एक की अटेंडेंस ली गई. अधिकांश प्रत्याशियों के चेहरे पर जीत का आत्मविश्वास झलक रहा था, तो कई त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले की वजह से अपनी जीत के प्रति आशंकित दिखाई दिए.

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किसी को बच्चों की पढ़ाई की चिंता, तो किसी ने माना पार्टी का आदेश
कई महिला प्रत्याशी अपने पतियों के साथ आईं, तो कई अपने मासूम बच्चों के साथ. कई प्रत्याशियों को अपने नौनिहालों की पढ़ाई के भी चौपट होने की चिंता सता रही थी, तो कई के परिजन बाड़ेबंदी के सफर को पार्टी का आदेश मानकर सब कुछ सहने को तैयार थे. पांच-सात दिन का लगेज लेकर प्रत्याशी आखिरकार जयपुर से रवाना हुए. तब तक उन्हें नहीं पता था कि उनकी बाड़ेबंदी कहां होने वाली है और उन्हें कहां ले जाया जा रहा है.

जेएलएन मार्ग से निकला बसों का काफिला
पहले ये बताया गया कि दिल्ली रोड के किसी रिसॉर्ट में प्रशिक्षण शिविर होगा, पर किसी को आखिर तक कानों-कान खबर नहीं थी. जेएलएन मार्ग से उम्मीदवारों को लेकर बसों का काफिला शहर के चक्कर काटता हुआ मालवीय नगर, मानसरोवर होते हुए अजमेर रोड की तरफ बढ़ गया. बगरू के आगे इस आलीशान रिसॉर्ट में बस कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच दाखिल हुई. कई बड़े नेता अपनी जीत और मेयर की मजबूत दावेदारी करते नजर आए.

सुबह से देर रात तक पार्टी की निगरानी
बहरहाल, बीजेपी के सभी प्रत्याशी शहर से दूर एकांतवास में अब दिन गुजारेंगे. ये यहां पर कितने दिन रुकेंगे, इसका फैसला पार्टी नहीं, बल्कि इनकी जीत-हार पर तय होगा. पर सुबह से लेकर देर रात तक की उनकी दिनचर्या पर पार्टी के वरिष्ठ नेता निगाह रखेंगे. योग-प्राणायाम से लेकर पार्टी से जुड़े बौद्धिक सत्रों तक का समय तय किया गया है. नाश्ते से लेकर लंच-डिनर का बाकायदा मेन्यू तैयार है.

हर सांस पर पहरा, बाहर निकलने की आजादी नहीं
पर इनकी हर सांस पर अब पहरा है. न किसी से मिलने की इजाजत होगी और न ही बाहर निकलने की आजादी. इनका राजनीतिक भविष्य ईवीएम जरूर तय करेगी, लेकिन रिसॉर्ट में घूमने-फिरने से लेकर घरवालों से संपर्क साधने के लिए अनुमति पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेनी होगी. उनकी मर्जी के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिल पाएगा. राजनीति के बाड़ेबंदी प्रयोग ने लोकतंत्र के असली मायने ही बदल दिए हैं. अब पावर के लिए सिद्धांतों को ताक पर रखना आम बात हो गई है. कुर्सी हासिल करने के लिए सब कुछ जायज है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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