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जयपुर में BJP का हाईवोल्टेज सेलिब्रेशन! मूवी, नारेबाजी और आतिशबाजी से गूंजा शहर

Rajasthan News: तीन राज्यों में बीजेपी की जीत पर जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय उत्सव मनाया. मिराज हॉल में ‘धुरंधर’ मूवी की विशेष स्क्रीनिंग, रैली, आतिशबाजी और राष्ट्रभक्ति नारों के साथ जश्न मनाया गया. पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर नेताओं का सम्मान भी किया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 07, 2026, 09:04 PM|Updated: May 07, 2026, 09:04 PM
जयपुर में BJP का हाईवोल्टेज सेलिब्रेशन! मूवी, नारेबाजी और आतिशबाजी से गूंजा शहर
Image Credit: Jaipur BJP Celebration

Rajasthan BJP Celebration: तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के उपलक्ष्य में गुरुवार को जयपुर शहर भाजपा की ओर से ईपी स्थित मिराज हॉल में भव्य विजय उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया. पूरे आयोजन के दौरान उत्साह, राष्ट्रभक्ति और जश्न का माहौल देखने को मिला.

कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर शहर भाजपा जिला अध्यक्ष अमित गोयल द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित फिल्म “धुरंधर” की विशेष स्क्रीनिंग से हुई. बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फिल्म का आनंद लिया. फिल्म के दौरान कई बार “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम्” के नारों से पूरा हॉल गूंज उठा. कार्यकर्ताओं में जीत को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया.

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अमित गोयल ने कहा कि इस विशेष आयोजन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में परिवार जैसा भाव बढ़ाना और उनका उत्साहवर्धन करना है. उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है. इस दौरान पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ नेताओं कैलाश चौधरी, अशोक परमानी, अशोक सैनी, रवि नैयर और सोमकांत शर्मा का दुपट्टा ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया.

कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की पारंपरिक पहचान मानी जाने वाली झालमुड़ी का भी विशेष आयोजन किया गया, जिसका सभी कार्यकर्ताओं ने आनंद लिया. इससे कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिला.

फिल्म स्क्रीनिंग के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे और तख्तियां लेकर रैली निकाली. कड़ी धूप के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ. “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम्” के नारों के बीच निकली रैली ने पूरे क्षेत्र को राष्ट्रभक्ति के माहौल से भर दिया. इसके बाद आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई गई. पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा के टिकट पर पांच प्रवासी राजस्थानी विधायकों के चुने जाने पर भी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई. कार्यक्रम में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य, जयपुर हेरिटेज की पूर्व महापौर कुसुम यादव, जयपुर भाजपा के पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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