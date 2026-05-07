/जयपुर में BJP का हाईवोल्टेज सेलिब्रेशन! मूवी, नारेबाजी और आतिशबाजी से गूंजा शहर

Rajasthan News: तीन राज्यों में बीजेपी की जीत पर जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय उत्सव मनाया. मिराज हॉल में ‘धुरंधर’ मूवी की विशेष स्क्रीनिंग, रैली, आतिशबाजी और राष्ट्रभक्ति नारों के साथ जश्न मनाया गया. पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर नेताओं का सम्मान भी किया गया.
Rajasthan BJP Celebration: तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के उपलक्ष्य में गुरुवार को जयपुर शहर भाजपा की ओर से ईपी स्थित मिराज हॉल में भव्य विजय उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया. पूरे आयोजन के दौरान उत्साह, राष्ट्रभक्ति और जश्न का माहौल देखने को मिला.
कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर शहर भाजपा जिला अध्यक्ष अमित गोयल द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित फिल्म “धुरंधर” की विशेष स्क्रीनिंग से हुई. बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फिल्म का आनंद लिया. फिल्म के दौरान कई बार “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम्” के नारों से पूरा हॉल गूंज उठा. कार्यकर्ताओं में जीत को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया.
अमित गोयल ने कहा कि इस विशेष आयोजन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में परिवार जैसा भाव बढ़ाना और उनका उत्साहवर्धन करना है. उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है. इस दौरान पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ नेताओं कैलाश चौधरी, अशोक परमानी, अशोक सैनी, रवि नैयर और सोमकांत शर्मा का दुपट्टा ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया.
कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की पारंपरिक पहचान मानी जाने वाली झालमुड़ी का भी विशेष आयोजन किया गया, जिसका सभी कार्यकर्ताओं ने आनंद लिया. इससे कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिला.
फिल्म स्क्रीनिंग के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे और तख्तियां लेकर रैली निकाली. कड़ी धूप के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ. “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम्” के नारों के बीच निकली रैली ने पूरे क्षेत्र को राष्ट्रभक्ति के माहौल से भर दिया. इसके बाद आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई गई. पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा के टिकट पर पांच प्रवासी राजस्थानी विधायकों के चुने जाने पर भी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई. कार्यक्रम में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य, जयपुर हेरिटेज की पूर्व महापौर कुसुम यादव, जयपुर भाजपा के पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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