/'देश में अकेले ज्ञानी नहीं हैं आप!' RAS ओझा पर बीजेपी महामंत्री का तीखा पलटवार

RAS Pankaj Ojha: दिल्ली में नीट पेपरलीक आंदोलन को लेकर आरएएस अधिकारी पंकज ओझा की टिप्पणी पर बीजेपी महामंत्री कैलाश मेघवाल ने नाराजगी प्रकट की है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो ही एक ज्ञानी नहीं है देश में, उन्हें ऐसा लगता है तो वो चाहे तो नौकरी छोड़कर आंदोलन करने चले जाएं.

नई दिल्ली में संसद घेराव के दौरान लाठीचार्ज पर किए थे सवाल खड़े

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पंकज ओझा ने सोशल मीडिया पर नई दिल्ली में संसद घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज पर सवाल खड़े किए. उन्होंने लिखा बच्चों के प्रोटेस्ट को बदनाम मत करो. यही हमारे देश का अगला भविष्य हैं. इसके बाद से सियासी हल्कों में भी चर्चा शुरू हो गई. बीजेपी प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने कहा कि कई व्यक्ति भवनाओं में बह जाते हैं. जिनके चोट लगी, अस्पताल से उनकी रिपोर्ट ली गई. इनमें एक भी विद्यार्थी नहीं था. गंगानगर से ऐसे युवा गए हैं, जिनका शिक्षा से लेना देना नहीं है. ये चुनी हुई सरकार को चुनौती देने गए हुए हैं. बोलने या लिखने से पहले तथ्यों की जानकारी ले लेनी चाहिए कि वो कौन थे.

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आंदोलनकारी पुलिसकर्मियों की आंख में डाल कगे स्प्रे - मेघवाल

मेघवाल ने आरोप लगाया कि आंदोलनकारी पुलिसकर्मियों की आंखों में केमिकल स्प्रे डाल रहे हैं. इसके बाद भी आरएएस अधिकारी ने लिखा है तो अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए था. वास्तविक तथ्यों को जानना चाहिए था. सरकार वार्ता करने और संसद में बहस के लिए तैयार है . गहलोत सरकार में 17 बार पेपरलीक हुए, लेकिन सीएम भजनलाल के नेतृत्व की सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. पारदर्शी तरीके से भर्तियां हुई है, यह कांग्रेस को पच नहीं रहा है.

पंकज ओझा को तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए

कैलाश मेघवाल ने पंकज ओझा को लेकर कहा कि उन्हें तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए. देश में केवल वो ही एक ज्ञानी नहीं है, सरकार के पास सीआईडी है, आंकडे़ लेने चाहिए. जानना चाहिए कि आंदोलन करने वाले कौन थे. यदि फिर भी वो लिखते हैं तो आएएस अधिकारी को चाहिए कि वो नौकरी छोड़कर वहां चले जाएं, आंदोलनकारियों के नेता बन जाएं और नेतृत्व करें.