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डोटासरा के खींवसर का इस्तीफा मांगने पर BJP का पलटवार, बगड़ी बोले- अपने कार्यकाल का हिसाब दें

बीकानेर में प्रसूताओं की किडनी खराब होने के मामले को लेकर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस घटना को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के इस्तीफे की मांग की. इस पर बीजेपी ने पलटवार किया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 09, 2026, 07:53 PM|Updated: Jun 09, 2026, 07:53 PM
डोटासरा के खींवसर का इस्तीफा मांगने पर BJP का पलटवार, बगड़ी बोले- अपने कार्यकाल का हिसाब दें
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: बीकानेर में प्रसूताओं की किडनी खराब होने के मामले को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के इस्तीफे की मांग के बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा पहले कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब दे, फिर सवाल उठाए.

बीकानेर में प्रसूताओं की किडनी खराब होने के मामले ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से इस घटना को स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता बताते हुए चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है. डोटासरा के आरोपों पर बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी ने कांग्रेस पर तीखे शब्दों में निशाना साधते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपना गिरेबान झांकना चाहिए. कोरोना काल में जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था.

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श्रवण बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई गंभीर घटनाएं सामने आई थीं. उन्होंने 2019 और 2020 में कोटा में नवजातों की मौत के मामलों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर लापरवाही के आरोप लगाए. कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस सरकार जनता की समस्याओं से ज्यादा राजनीतिक उठा पटक में व्यस्त रही, जबकि प्रदेश की जनता को संकट के समय अकेला छोड़ दिया गया.

बगड़ी ने कहा कि वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसान, युवा, महिला और गरीब वर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है. बीकानेर मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. हमारी सरकार में भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सरकार निष्पक्ष रूप से काम कर रहे है। भ्रष्ट चाहे अधिकारी हो या और कोई अन्य, आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है.

इधर इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं, जबकि प्रशासनिक स्तर पर जांच की प्रक्रिया जारी है. अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है?

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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