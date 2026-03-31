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'नई टीम, नया कदम… मिशन महिला मोर्चा में जुटी BJP', अनुभव के साथ, नई ऊर्जा की जगह

Rajasthan News: राजस्थान बीजेपी ने अब बीजेपी महिला मोर्चा में नई टीम का ऐलान कर दिया है, जिसको आगामी चुनावों की तैयारी से जोड़ते हुए देखा जा रहा है. नई टीम के जरिए बीजेपी महिला वर्ग में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की तैयारी की जा रही है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByVishnu Sharma
Published:Mar 31, 2026, 07:41 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 07:41 PM IST

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'नई टीम, नया कदम… मिशन महिला मोर्चा में जुटी BJP', अनुभव के साथ, नई ऊर्जा की जगह

Rajasthan News: राजस्थान बीजेपी में संगठन विस्तार का सिलसिला तेज हो गया है. अब बीजेपी महिला मोर्चा में नई टीम का ऐलान कर दिया गया है. एससी मोर्चा के बाद महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी सामने आई है, जिसे सीधे तौर पर आगामी चुनावों की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है.

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने 48 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. इस टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है. संगठन में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 12 प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है. महिला मोर्चा की नई टीम में सब वर्गों के साथ ही अधिकतर जिलों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है.

रणनीति साफ ..बूथ से चुनाव तक पकड़ मजबूत...
नई टीम के जरिए बीजेपी महिला वर्ग में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के साथ पंचायत और निकाय चुनावों में बूथ स्तर तक संगठन को एक्टिव करने की तैयारी में है. महिला मोर्चा को अब सिर्फ संगठनात्मक नहीं, बल्कि चुनावी मोर्चे पर भी बड़ी भूमिका में देखा जा रहा है. महिला मोर्चा की नई टीम प्रदेश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को पार्टी के पक्ष में साधने की कोशिश करेगी.

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मोर्चा की नई टीम में पहले से काम कर रही कार्यकर्ताओं को जगह दी गई, वहीं, कुछ मोर्चा जिला अध्यक्षों को भी स्थान दिया गया है. हालांकि चर्चा है कि कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्हें सीधे टीम में शामिल किया गया है. इनमें कुछ पदाधिकारियों को लेकर मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी तक नहीं जानते हैं. बताया जा रहा है कि एक महिला उपाध्यक्ष का रिश्तेदार सरकार में काम कर रहा है.

कार्य के साथ सिफारिशी भी टीम में ?
बीजेपी कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि मोर्चा की टीम में शामिल किए गए पदाधिकारियों में कुछ ने अपने कार्य के दम पर कार्यकारिणी में जगह पाई है. वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो सिफारिशी हैं. इनमें एक पूर्व मंत्री की पत्नी के साथ ही सरकार में लगे एक व्यक्ति की मां और अन्य रिश्तेदार हैं. इसके अलावा पत्रकार की पत्नी के साथ ही अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के रिश्तेदार भी टीम में जग बनाने में सफल हुए हैं.

इन चेहरों पर लगाया दांव ?
उपाध्यक्ष पद पर विजयलक्ष्मी राजपुरोहित, शिखा वेद, निकिता राठौड़, ज्योति मिश्रा, शानू यादव, अनुराधा महेश्वरी, अंजू सैनी और रेखा परिहार को जिम्मेदारी दी गई है. इनमें अनुराधा महेश्वरी जयपुर जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी है. महिला मोर्चा या पार्टी की ओर से राजधानी में हुए प्रदर्शन यह कार्यक्रमों में महिलाओं भीड़ जुटाने में प्रमुख भूमिका रही है अनुराधा माहेश्वरी की.

महामंत्री के तौर पर सुनीता व्यास, डॉ. अरुणा सिहाग और डॉ मूर्ति मीणा को मौका मिला है. इनमें मूर्ति मीणा पूर्व वित्त राज्य मंत्री की धर्मपत्नी है और प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा में कार्य कर चुकी हैं.

वहीं, प्रदेश मंत्री के रूप में डॉ. रजनी गावड़िया, मुकेश कंवर, रेखा जैन, जयश्री दाधीच, हंसिका गुर्जर, अमरावती शर्मा, शीला चंदन जाटव और सीमा अखावत को शामिल किया गया है. प्रवक्ता सूची में अनुपमा मोदी, अदिति शर्मा, आंचल अवाना, मंजू सैनी, किरण मेघवाल, अंजली यादव, रजनी सोनी, निर्मला मकवाना, ममता कुमावत, सुनीता सैनी, चेतना मीणा और रमेश कुमारी कौर को जगह मिली है.

संगठन में हर जिम्मेदारी तय
कोषाध्यक्ष सुषमा सैनी, सह कोषाध्यक्ष कनिका बिश्नोई, कार्यालय मंत्री मीना बनर्जी और बीना शर्मा बनाई गई हैं. मीडिया प्रभारी सुजाता मीणा और सह मीडिया प्रभारी पूनम जैन को बनाया गया है.

आईटी और सोशल मीडिया टीम में पूजा गुरनानी, सोनिका जैन, प्रियंका त्यागी और मनीषा जोधा को जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही रिसर्च, कार्यक्रम, प्रशिक्षण और 'मन की बात' जैसे कार्यक्रमों के लिए भी अलग-अलग प्रभारी तय कर संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में ढालने की कोशिश की गई है.

साफ संदेश
बीजेपी का फोकस अब साफ है-महिला वोट बैंक को साधते हुए बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क तैयार करना. नई टीम के जरिए पार्टी ने संकेत दे दिया है कि आने वाले चुनावों में महिला मोर्चा अहम भूमिका निभाने वाला है.

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