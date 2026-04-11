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क्या बदलेगा प्रदेश BJP का पता? कांग्रेस और BJP हो सकती है आमने-सामने, जानें कारण

Rajasthan News: राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां बीजेपी जयपुर में नया हाईटेक प्रदेश कार्यालय बनाने की तैयारी कर रही है. यह कार्यालय मानसरोवर इलाके में बनने की संभावना है, जहां कांग्रेस का भी नया दफ्तर बन रहा है, जिससे दोनों पार्टियां आमने-सामने हो सकती हैं. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 11, 2026, 08:24 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 08:24 PM IST

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क्या बदलेगा प्रदेश BJP का पता? कांग्रेस और BJP हो सकती है आमने-सामने, जानें कारण

Rajasthan BJP Office: राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जहां एक तरफ बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं अब पार्टी प्रदेश मुख्यालय का पता बदलने की तैयारी में है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो जयपुर में कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तर आमने-सामने भी हो सकते हैं. क्या है पूरी योजना और क्यों बदला जा रहा है प्रदेश कार्यालय.
राजधानी जयपुर में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बदलाव की तैयारी में है. पार्टी करीब 6000 वर्ग मीटर जमीन पर एक आधुनिक और हाईटेक प्रदेश मुख्यालय बनाने की योजना पर काम कर रही है. इस नए कार्यालय को तकनीकी रूप से इतना सक्षम बनाया जाएगा कि संगठनात्मक गतिविधियों से लेकर चुनावी रणनीति तक, सब कुछ एक ही छत के नीचे संचालित हो सके. पार्टी के प्रदेश कार्यालय के लिए पार्टी की भवन निर्माण समिति ने तीन संभावित जगहों को चिन्हित किया है. लेकिन इनमें से मानसरोवर इलाका सबसे ज्यादा मुफीद माना जा रहा है. हाल ही में प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल की मौजूदगी में हुई बैठक में नए प्रदेश कार्यालय के लिए जमीन चयन को लेकर मंथन किया गया.

अगर मानसरोवर में जमीन फाइनल होती है तो यहां बनने वाला बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय पूरी तरह हाईटेक होगा. जिसमें डिजिटल वॉर रूम, बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, हाईटेक मीडिया सेंटर, आधुनिक ऑडिटोरियम, स्मार्ट मीटिंग रूम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. साथ ही डेटा मैनेजमेंट सिस्टम और आईटी आधारित चुनावी रणनीति केंद्र भी विकसित किया जाएगा.
इस पूरी कवायद का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि कांग्रेस भी मानसरोवर इलाके में अपना नया कार्यालय बना रही है. ऐसे में अगर बीजेपी भी इसी इलाके में अपना पार्टी मुख्यालय बनाती है, तो दोनों प्रमुख दलों के दफ्तर आमने-सामने हो सकते हैं. जो आने वाले समय में राजनीतिक मुकाबले को और भी दिलचस्प बना सकता है.

दरअसल, अभी दोनों ही दलों के मुख्यालय शहर के बीचों-बीच स्थित हैं. जहां बड़े कार्यक्रमों के दौरान पार्किंग और जगह की भारी समस्या सामने आती है. इसी को देखते हुए कांग्रेस ने पहले ही मानसरोवर में जमीन लेकर निर्माण शुरू कर दिया है और अब बीजेपी भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रही है.
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेशभर में अपने संगठनात्मक ढांचे को भी मजबूत कर रही है. टोंक, बूंदी और प्रतापगढ़ में जिला कार्यालय बनकर तैयार हैं. जबकि चूरू, पाली, बाड़मेर और डूंगरपुर में भवन शुरू हो चुके हैं. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के मुताबिक, 15 जिलों में पार्टी के अपने कार्यालयों का उद्घाटन हो चुका है और कई अन्य जिलों में काम अंतिम चरण में है.
इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का राजस्थान दौरा भी प्रस्तावित है. संभावना है कि नितिन नबीन मई के मध्य में प्रदेश का दौरा कर सकते हैं और कई जिला कार्यालयों का उद्घाटन भी उनके हाथों हो सकता है. यदि दौरा फाइनल होता है तो नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान का पहला दौरा होगा.

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