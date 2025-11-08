SIR पर सियासी संग्राम! बीजेपी ने खोला 'वॉर रूम', कांग्रेस बोली – मतदाता लिस्ट से काटे जा रहे नाम

SIR In Rajasthan: SIR को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में चल रहे सियासी वॉक युद्ध के बीच अपनी अपनी टीमें लगा दी है. बीजेपी ने SIR पर पैनी नजर के लिए प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर वॉर रूम बना दिया है. इसके साथ ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैनाती भी कर दी है. बीजेपी की कोशिश है कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और म्यांमार घुसपैठियों के नाम चिन्हित कर उन्हें वोटर लिस्ट से हटवाने में निर्वाचन आयोग का सहयोग करें. बीजेपी की क्या है पूरी रणनीति?

SIR को लेकर मचा हुआ है सियासी बवाल

चुनाव आयोग के राजस्थान सहित 12 राज्यों में SIR लागू करने के फैसले के बाद से प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है. कांग्रेस का आरोप है SIR से राजस्थान में भी दलित, एसटी, आदिवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम काटने की साजिश की जा रही है. कांग्रेस पार्टी अपने बूथ लेवल एजेंट के जरिए इस अभियान पर पैनी नजर रखेगी और लोगों को भी जागरूक किया जाएगा. वहीं बीजेपी देश को धर्मशाला समझने वाले फर्जी मतदाताओं के नाम कटवाने को लेकर सक्रिय हो गई है. बीजेपी ने प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक टीमों का गठन कर दिया है. बीजेपी की ओर से प्रदेश स्तर पर खास 'वॉर रूम' बनाया जा रहा है. अभियान की निगरानी के लिए प्रदेश स्तरीय टीम बनाई गई है. इसी तरह जिला स्तर पर भी वॉर रूम बनाया जाएगा. भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि ये मॉनिटरिंग टीम प्रदेश भर में SIR अभियान के जरिये होने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग करेगी, इसके साथ जिला या बूथ पर आने वाली किसी तरह की दिक्कतों का समाधान कर आवश्यक दिशा निर्देश देगी.

'वॉर रूम' से रखी जाएगी निगरानी

पार्टी 'वॉर रूम' से हर दिन ज़िला और विधानसभा स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगी. कार्यकर्ताओं के काम पर नज़र रखने और फिर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का काम संभाग स्तर की टीमों के पास होगा. बीजेपी नेता 'बूथ जीतो-चुनाव जीतों की तर्ज के साथ वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए चुनाव आयोग के साथ काम करेंगे. बीजेपी का यह काम चुनावी काम करने के तरीके जैसा ही है. जहां हर बूथ के माइक्रो-मैनेजमेंट को जीत की नींव माना जाता है. पार्टी अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों और 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए औपचारिक प्रचार शुरू करने से पहले बूथ स्तर पर अपनी ताकतों और कमजोरियों का ऑडिट करना चाहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या बोले बीजेपी कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक?

बीजेपी कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक का कहना है कि बीजेपी प्रत्येक विधानसभा में 5-6 कार्यकर्ताओं की एक टीम बना रही है. जिसमें बूथ लेवल एजेंट (BLA)-1 भी शामिल है. इस टीम की निगरानी एक 'बूथ प्रवासी' करेगा, जो किसी दूसरे बूथ का एक वरिष्ठ सदस्य होगा. इससे बूथ स्तर की समितियों के काम में और भी तेज़ी आएगी, 'बूथ प्रवासी' BLA-2 के साथ भी तालमेल बिठाएगा, जो आगे चुनाव आयोग के बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) से संपर्क रखेगा. सभी विधानसभा समन्वयकों को BLA-1 बनाने का अधिकार दिया गया है. बीजेपी ने अपनी यह सूची प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को भी सौंपगी.

SIR कार्यक्रम को लेकर भाजपा हुई अलर्ट

- हर संभाग में लगाए पर्यवेक्षक, प्रभारी और सह प्रभारी

- प्रत्येक विधानसभा में अलग से पर्यवेक्षक लगाने की भी तैयारी

- टोलियां फर्जी मतदाताओं पर रखेगी नजर

- अपने बीएलए को भाजपा कर रही है ट्रेंड

- प्रदेश में जगह जगह आयोजित की जा रही है कार्यशालाएं

- बीएलए को SIR प्रक्रिया पर पैनी नजर रखने के दिए निर्देश

इनको मिली जिम्मेदारी

जयपुर संभाग : पर्यवेक्षक, राव राजेन्द्र (सांसद) प्रभारी - कैलाश वर्मा - विधायक

सह-प्रभारी - पुनीत कर्णावत, सीताराम पोसवाल, आशीष सांड

बीकानेर संभाग : पर्यवेक्षक, राव राजेन्द्र (सांसद), प्रभारी - सौरभ सारस्वत, सह-प्रभारी - प्रताप पूनिया, सतीश गजराज,जीतमल पंचारिया

जोधपुर संभाग : पर्यवेक्षक -लक्ष्मीनारायण दवे - पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रभारी - अपूर्वा पाठक, सह-प्रभारी : महेन्द्र मेघवाल, जगदीश धाणदिया, सोहन चौधरी

भरतपुर संभाग : पर्यवेक्षक, राव राजेन्द्र (सांसद), प्रभारी -निमिषा गौड़, सह-प्रभारी - नीलम गुर्जर, सुनीता चौधरी, ज्योति मिश्रा

कोटा संभाग : पर्यवेक्षक, राव राजेन्द्र (सांसद) , प्रभारी - मानसिंह बारहठ, सह-प्रभारी - अनुराग जांगिड़, विक्रम शेखावत, सत्येन्द्र त्यागी

उदयपुर संभाग : पर्यवेक्षक - लक्ष्मीनारायण दवे - पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रभारी - अशोक सैनीसह-प्रभारी, नरेन्द्र मीणा, चन्द्रगुप्त सिंह चौहान,बंशी लाल कटारा

अजमेर संभाग : पर्यवेक्षक - लक्ष्मीनारायण दवे - पूर्व कैबिनेट मंत्री, राज. सरकार

प्रभारी - प्रसन्न चंद्र मेहता, सह-प्रभारी - वंदना नोगिया, चेतन चौधरी, अनिल मित्तल को जिम्मेदारी दी है

इन पर पैनी व खास नजर

बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंत्री मुकेश पारीक ने कहा कि राजस्थान में एसआईआर कराने से अवैध विदेशी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और म्यांमार घुसपैठियों के नाम राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस और विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रखे हैं. एसआईआर होने से अवैध विदेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे. इसके लिए जन्म–स्थान की जांच की जाएगी, इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी अवैध विदेशी घुसपैठिया मतदाता सूची में नाम न लिखवा सके,साथ में मृत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाना, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर हटाए जा सके. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के राष्ट्रीय हित में किए गए इस निर्णय से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस और अवैध विदेशी घुसपैठियों का चोली दामन का साथ है SIR होने से अवैध विदेशी घुसपैठियों पर लगाम लगेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-