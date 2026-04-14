/अंबेडकर जयंती पर BJP की संगोष्ठी, नेताओं ने गिनाए सरकार के काम, कांग्रेस पर साधा निशाना

Rajasthan News: भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर जयपुर शहर बीजेपी ने संगोष्ठी का आयोजन किया. मुख्य वक्ता निहालचंद मेघवाल ने बाबा साहब को सामाजिक न्याय और समानता की विचारधारा बताया. उन्होंने कहा कि संविधान के जरिए सभी वर्गों को समान अधिकार मिले.
Jaipur News: भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जयपुर शहर बीजेपी की ओर से संगोष्ठीआयोजित की गई. संगोष्ठी के मुख्य वक्ता एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि वे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की सशक्त विचारधारा हैं. उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने अपने संघर्ष और विचारों से देश को नई दिशा दी और भारतीय संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान अधिकार सुनिश्चित किए.
अंबेडकर जयंती पर बीजेपी की ओर से प्रदेश के सभी 44 जिलों में संगोष्ठी आयोजित की गई. जयपुर शहर बीजेपी कार्यालय में जिला स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई संगोष्ठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम तेजी से हो रहा है. गरीब, दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय वास्तव में बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हैं.
वहीं जयपुर शहर प्रभारी प्रभु लाल सैनी ने केंद्र सरकार के बजट को सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का बजट समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए समर्पित है. डॉ. अंबेडकर पूरे राष्ट्र के नेता थे और आज का भारत योग्यता एवं समानता के आधार पर आगे बढ़ रहा है.
उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने तुष्टिकरण की राजनीति को पीछे छोड़ते हुए संतुष्टिकरण और सशक्तिकरण का रास्ता अपनाया है. ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें भगवान राम के आदर्श और बाबा साहब के संविधान की प्रेरणा शामिल है.
जयपुर शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष, शिक्षा और आत्मसम्मान की प्रेरणा देता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें.
कार्यक्रम में बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. अंत में सभी ने संकल्प लिया कि वे बाबा साहब के विचारों को जन-जन तक पहुंचाते हुए समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!