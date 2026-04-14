Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /अंबेडकर जयंती पर BJP की संगोष्ठी, नेताओं ने गिनाए सरकार के काम, कांग्रेस पर साधा निशाना

अंबेडकर जयंती पर BJP की संगोष्ठी, नेताओं ने गिनाए सरकार के काम, कांग्रेस पर साधा निशाना

Rajasthan News: भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर जयपुर शहर बीजेपी ने संगोष्ठी का आयोजन किया. मुख्य वक्ता निहालचंद मेघवाल ने बाबा साहब को सामाजिक न्याय और समानता की विचारधारा बताया. उन्होंने कहा कि संविधान के जरिए सभी वर्गों को समान अधिकार मिले.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Apr 14, 2026, 10:17 PM|Updated: Apr 14, 2026, 10:17 PM
अंबेडकर जयंती पर BJP की संगोष्ठी, नेताओं ने गिनाए सरकार के काम, कांग्रेस पर साधा निशाना
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जयपुर शहर बीजेपी की ओर से संगोष्ठीआयोजित की गई. संगोष्ठी के मुख्य वक्ता एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि वे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की सशक्त विचारधारा हैं. उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने अपने संघर्ष और विचारों से देश को नई दिशा दी और भारतीय संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान अधिकार सुनिश्चित किए.

अंबेडकर जयंती पर बीजेपी की ओर से प्रदेश के सभी 44 जिलों में संगोष्ठी आयोजित की गई. जयपुर शहर बीजेपी कार्यालय में जिला स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई संगोष्ठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम तेजी से हो रहा है. गरीब, दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय वास्तव में बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हैं.

वहीं जयपुर शहर प्रभारी प्रभु लाल सैनी ने केंद्र सरकार के बजट को सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का बजट समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए समर्पित है. डॉ. अंबेडकर पूरे राष्ट्र के नेता थे और आज का भारत योग्यता एवं समानता के आधार पर आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने तुष्टिकरण की राजनीति को पीछे छोड़ते हुए संतुष्टिकरण और सशक्तिकरण का रास्ता अपनाया है. ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें भगवान राम के आदर्श और बाबा साहब के संविधान की प्रेरणा शामिल है.

जयपुर शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष, शिक्षा और आत्मसम्मान की प्रेरणा देता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें.

कार्यक्रम में बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. अंत में सभी ने संकल्प लिया कि वे बाबा साहब के विचारों को जन-जन तक पहुंचाते हुए समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:खेत में घुसा ‘खूंखार साया’! टोंक में 17 भेड़ों को उतारा मौत के घाटदिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 साल की मासूम बचीयूरिया कालाबाजारी पर बड़ा शिकंजा! मंत्री के आदेश के बाद फैक्ट्रियों में ताबड़तोड़ छापे

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में ‘हीटवेव मोड ऑन’, अगले 48 घंटे बेहद अहम, जानिए पूरा मौसम अपडेट

Rajasthan Gold Silver Price Today: डेढ़ लाख के पार पहुंचा सोना, चांदी में आज 10 हजार की बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

सराफा बाजार में मचा तहलका, सोना-चांदी के रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानें ताजा भाव

UP में मथुरा, फिर भरतपुर में ‘मथुरा गेट’ क्यों? जानें क्या है दोनों के बीच कनेक्शन!

राजस्थान के कम जमीन वाले किसानों की लगेगी लॉटरी! सरकार देगी 56 हजार रुपये

जयपुर के इन इलाकों में बढ़ जाएंगे जमीन के रेट, मेट्रो आने से लोगों की होने वाली है मौज

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस

बारिश के बाद राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न, बढ़ती गर्मी के साथ होने वाली है AC-कूलर की एंट्री!

जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का अचानक से यू-टर्न, इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवा का अलर्ट

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
jaipur news
Ambedkar Jayanti 2026
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डॉक्टर के क्वार्टर की सीढ़ियों पर मिला महिला चिकित्सा कर्मी का शव, डॉक्टर से पूछताछ जारी

डॉक्टर के क्वार्टर की सीढ़ियों पर मिला महिला चिकित्सा कर्मी का शव, डॉक्टर से पूछताछ जारी

Rajasthan Murder Case
2

Dholpur News: पति ने पत्नी की पीट-पीट कर डाली हत्या, चरित्र को लेकर करता था शक

Dholpur News
3

रणथंभौर में दिखा कूनो से भटका चीता! गांव में मचा हड़कंप, तलाश में जुटी टीम

Sawai Madhopur News
4

Dungarpur: 37 साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, जिला पुलिस की टॉप-10 सूची में था शामिल

dungarpur news
5

परिसीमन से पहले सीटों की चर्चा पर सियासत, टीकाराम जूली ने BJP पर लगाए ये गंभीर आरोप

Rajasthan politics