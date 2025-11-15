जनजाति गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा को किया याद, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दी पुष्पांजलि

Birsa Munda Jayanti: आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती पर शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा का स्मरण. इसके साथ ही प्रदेशभर में सरकार के साथ पार्टी की ओर से जिला स्तर पर जनजाति गौरव दिवस मनाया गया.

केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी देश की आजादी या समाज में योगदान देने वाले भूले बिसरे महानायकों को याद कर रही है, जिससे उस समाज के लोग पार्टी से जुड़ सकें. इस कड़ी में केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर से वर्ष 2021 से 15 नवम्बर को आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती पर भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मना रही है. इस साल आदिवासी क्रांतिकारी और महानायक बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती मनाई जा रही है. जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा राज्य के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के निर्देश के बाद 1 से 15 नवम्बर तक “जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा” मनाया जा रहा है. इस कड़ी में आज डूंगरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, वहीं जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुए. वहीं संस्थाओं की ओर से भी विभिन्न कार्यक्रम किए गए.

इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सामूहिक रूप से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ पुष्प अर्पित कर बिरसा मुंडा का स्मरण किया. इसके मौके पर बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा सहित महिला कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित किए. जनजाति समाज की महिलाएं अपनी परम्परागत वेशभूषा में आई थीं.

बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने कहा कि प्रदेशभर में जनजाति गौरव दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित कर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस से पहले पखवाड़े के दौरान स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थानों तथा संस्थाओं में चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. प्रदेश में जिला स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रदर्शनियां भी लगाई गई. बिरसा मुंडा के साहसिक जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया.

बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा का कहना है कि भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जन्म जयंती आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है. सरकारी स्तर पर कार्यक्रमों के साथ ही पार्टी स्तर पर भी बिरसा मुंडा के विचारों से अवगत कराया गया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की है. बीजेपी जनजन तक बिरसा मुंडा की आवाज पहुंचाने का काम कर रही है .

