Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

UGC नियम पर SC के आदेश पर BJP नेताओं ने दी प्रतिक्रिया, कहा-संविधान सर्वोच्च, न्यायालय का फैसला सर्वमान्य

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों पर रोक लगा दी, जिसको लेकर जयपुर में विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Sharma
Published: Jan 29, 2026, 03:59 PM IST | Updated: Jan 29, 2026, 03:59 PM IST

Trending Photos

सावधान! इस बार आपको नहीं मिलेगी PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

सावधान! इस बार आपको नहीं मिलेगी PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम

Valentine Week 2026: कम बजट में शाही रोमांस! राजस्थान के ये 5 स्पॉट बनाएंगे आपके ट्रिप को यादगार
8 Photos
rajasthan place to visit

Valentine Week 2026: कम बजट में शाही रोमांस! राजस्थान के ये 5 स्पॉट बनाएंगे आपके ट्रिप को यादगार

कौन थीं राजस्थान की साध्वी प्रेम बाईसा? जानिए पूरी कहानी
6 Photos
Sadhvi Prem Baisa

कौन थीं राजस्थान की साध्वी प्रेम बाईसा? जानिए पूरी कहानी

Idana Mata: सलुम्बर में मेवल की महारानी ने किया भव्य अग्नि स्नान, 5 किमी दूर तक दिखीं ज्वालाएं, देखें ये Photos
6 Photos
Rajasthan Temple

Idana Mata: सलुम्बर में मेवल की महारानी ने किया भव्य अग्नि स्नान, 5 किमी दूर तक दिखीं ज्वालाएं, देखें ये Photos

UGC नियम पर SC के आदेश पर BJP नेताओं ने दी प्रतिक्रिया, कहा-संविधान सर्वोच्च, न्यायालय का फैसला सर्वमान्य

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों पर रोक लगाए जाने के बाद देशभर में सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में जयपुर में विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए उसे सर्वमान्य बताया.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार सभी जातियों, सभी वर्गों और सभी धर्मों को साथ लेकर चल रही है. उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतवासी है और संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में संविधान सर्वोच्च है और उसी के आधार पर नीतियां व नियम लागू किए जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका

बेढम ने कहा कि यूजीसी समय-समय पर दिशा-निर्देश और सर्कुलर जारी करता रहा है. हाल ही में जारी किए गए एक सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वह सभी के लिए मान्य है और सरकार उसका पूर्ण सम्मान करती है. उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका बेहद अहम है और उसके फैसलों को स्वीकार करना सभी का दायित्व है.

बालमुकुंद आचार्य

वहीं, भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को उसका सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने समाज में व्याप्त खाइयों को पाटने का काम किया है और समान अवसर व समान अधिकार की भावना को मजबूत किया है.

बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और यूजीजीसी से जुड़े नियम भी इसी सोच के तहत बनाए गए हैं. हालांकि, यदि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाई है, तो सरकार और सभी पक्ष अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे. उन्होंने दोहराया कि न्यायपालिका का निर्णय अंतिम होता है और देशहित में सभी को एकजुट रहना चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news