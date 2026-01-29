UGC नियम पर SC के आदेश पर BJP नेताओं ने दी प्रतिक्रिया, कहा-संविधान सर्वोच्च, न्यायालय का फैसला सर्वमान्य

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों पर रोक लगाए जाने के बाद देशभर में सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में जयपुर में विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए उसे सर्वमान्य बताया.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार सभी जातियों, सभी वर्गों और सभी धर्मों को साथ लेकर चल रही है. उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतवासी है और संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में संविधान सर्वोच्च है और उसी के आधार पर नीतियां व नियम लागू किए जाते हैं.

लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका

बेढम ने कहा कि यूजीसी समय-समय पर दिशा-निर्देश और सर्कुलर जारी करता रहा है. हाल ही में जारी किए गए एक सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वह सभी के लिए मान्य है और सरकार उसका पूर्ण सम्मान करती है. उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका बेहद अहम है और उसके फैसलों को स्वीकार करना सभी का दायित्व है.

बालमुकुंद आचार्य

वहीं, भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को उसका सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने समाज में व्याप्त खाइयों को पाटने का काम किया है और समान अवसर व समान अधिकार की भावना को मजबूत किया है.

बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और यूजीजीसी से जुड़े नियम भी इसी सोच के तहत बनाए गए हैं. हालांकि, यदि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाई है, तो सरकार और सभी पक्ष अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे. उन्होंने दोहराया कि न्यायपालिका का निर्णय अंतिम होता है और देशहित में सभी को एकजुट रहना चाहिए.

