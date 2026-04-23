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जयपुर से लेकर अजमेर तक नारी शक्ति बिल पर बवाल! BJP कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन

Rajasthan News: नारी शक्ति वंदन बिल पारित न होने पर बीजेपी का विरोध तेज, जयपुर के दुर्गापुरा में युवा मोर्चा ने प्रदर्शन कर पुतला फूंका. अजमेर में भी महिला मोर्चा की रैली निकली. कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 23, 2026, 09:17 PM|Updated: Apr 23, 2026, 09:17 PM
जयपुर से लेकर अजमेर तक नारी शक्ति बिल पर बवाल! BJP कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन
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BJP Protest In Rajasthan: संसद में नारी शक्ति वंदन बिल को गिराए जाने के विरोध में बीजेपी की ओर से लगातार आक्रोश प्रदर्शन जारी है. बीजेपी जयपुर शहर युवा मोर्चा की ओर से दुर्गापुरा बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश जताया.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर बीजेपी देशभर में आक्रोश प्रदर्शन कर रही है. इस कड़ी में राजस्थान में भी लगातार आक्रोश प्रदर्शन किए जा रहे हैं. जयपुर शहर बीजेपी की ओर से गुरुवार शाम नारी सम्मान की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया गया. कार्यक्रम में जयपुर शहर बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष सुरेंद्र पुरुवंशी तथा बीजेपी शहर अध्यक्ष अमित गोयल के नेतृत्व में शहर कार्यकारिणी के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा मौजूद रहे. महिलाओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर महिलाओं को सम्मान और अधिकारों के समर्थन में नारे लिखे हुए थे. इस दौरान नारेबाजी कर जोरदार आक्रोश व्यक्त किया गया. इसके बाद राहुल गांधी का पुतला फूंकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शित किया. युवा मोर्चा की ओर से कांग्रेस के विरोध का यह सिलसिला प्रदेशभर में लगातार जारी है.

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अजमेर में भी हुआ विरोध प्रदर्शन
संसद में महिला आरक्षण बिल "वंदन" के पारित नहीं होने पर अब भाजपा का आक्रोश सदन के गलियारों से निकलकर सड़कों तक आ गया है. आज अजमेर में भारतीय जनता महिला मोर्चा की ओर से महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया. भाजपा नेत्री महिलाओं ने कांग्रेस का जोरदार विरोध दर्ज करवाया. एक सभा के रूप में एकत्र हुए भाजपा शहर जिला के पदाधिकारी सहित महिला मोर्चा की अनेक नेत्रियों ने इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं को महिला आरक्षण बिल के गिराए जाने पर जोरदार कोसा. इस जन आक्रोश रैली में अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग कर्मी और नर्सिंग स्टूडेंट छात्राओं ने भी अपनी भागीदारी दर्ज करवाई.

लगभग 500 मीटर तक पैदल मार्च कर आक्रोशित भाजपा को महिला नेत्रियों ने कांग्रेस के सांसदों का संयुक्त पुतला बनाकर दहन कर. कांग्रेस के खिलाफ अपने आक्रोश का नारेबाजी कर इजहार किया. महिलाओं का आरोप रहा कि इस बिल के गिरने से भले ही किसी राजनीतिक पार्टी को हानि या लाभ हुआ हो. लेकिन महिला वर्ग को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. इस नुकसान का खामियाजा महिला शक्ति एकत्र होकर कांग्रेस को चुनाव के दौरान दिखाइगी. जहां हर घर चूल्हे तक पहुंच कर कांग्रेस के खिलाफ अभियान को पहुंचाया जाएगा.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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