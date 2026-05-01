/IPL मैचों में टिकट का काला कारोबार, जानें बोगस ग्राहक बनकर पुलिस ने कैसे किया पर्दाफाश?

IPL Ticket Black Marketing: जयपुर में IPL मैचों को लेकर टिकटों की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है. पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो SMS स्टेडियम के आसपास और सोशल मीडिया के जरिए VIP पास और टिकटों को ऊंचे दामों पर बेच रहा था. यह कार्रवाई डीसीपी साउथ राजर्षि राज के नेतृत्व में साउथ स्पेशल टीम ने की है.

पुलिस के मुताबिक यह गिरोह असली कीमत से 5 से 10 गुना ज्यादा दाम लेकर टिकट और कॉम्प्लिमेंट्री वीआईपी पास बेच रहा था. टीम ने बोगस ग्राहक बनकर आरोपियों से संपर्क किया और फिर मौके पर पहुंचकर दबिश दी. इस दौरान गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 1 लाख 40 हजार रुपये कीमत के 13 VIP पास, एक कार और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एक आरोपी के पास से एंटी करप्शन की फर्जी आईडी भी मिली है, जिसका इस्तेमाल वह लोगों को प्रभावित करने के लिए करता था.

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पुलिस का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था और IPL मैचों के दौरान इसकी गतिविधियां और बढ़ जाती थीं. अब सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस रैकेट से जुड़े बाकी लोगों तक भी पहुंचा जा सके. इधर, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में IPL के कई बड़े मुकाबले आयोजित होने हैं. शहर में क्रिकेट फैंस के बीच मैचों को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. टिकटों की मांग ज्यादा होने के कारण ऐसे अवैध नेटवर्क सक्रिय हो जाते हैं.

जयपुर में होने वाले IPL मैचों की बात करें तो यहां इस सीजन में कई रोमांचक मुकाबले खेले जाने हैं. इनमें राजस्थान रॉयल्स के घरेलू मैच प्रमुख हैं. स्टेडियम में होने वाले मैचों में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स जैसी बड़ी टीमों के मुकाबले शामिल रहते हैं. हर मैच में हजारों दर्शक स्टेडियम में पहुंचते हैं और लाखों लोग टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैच देखते हैं.

पुलिस ने साफ किया है कि आगे भी इस तरह की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि टिकट केवल अधिकृत माध्यमों से ही खरीदें, ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके.