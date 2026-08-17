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जयपुर में CISF कैंपस के पास मिला जिंदा बम! मची अफरा-तफरी, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज

Rajasthan News: जयपुर के आमेर में CISF कैंपस के पास खेत के कचरे में जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया. महिला की सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस मौके पर पहुंची. बम निरोधक टीम ने दोपहर में बम को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज कर दिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 17, 2026, 05:52 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 05:52 PM IST
जयपुर में CISF कैंपस के पास मिला जिंदा बम! मची अफरा-तफरी, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज
Image Credit: जयपुर के आमेर में CISF कैंपस के पास खेत के कचरे में जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया.

Jaipur News: जयपुर के आमेर इलाके में सोमवार सुबह CISF कैंपस के पास जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया. खातीवालों की ढाणी, वार्ड नंबर 148 में काम के दौरान एक स्थानीय महिला की नजर बम जैसी संदिग्ध वस्तु पर पड़ी. महिला ने तुरंत इसकी जानकारी अपने परिवार को दी. इसके बाद आसपास के लोगों में भी डर का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर आमेर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

खेत के कचरे में मिला जिंदा बम
आमेर थानाधिकारी के मुताबिक गांव के एक खेत में पड़े कचरे के बीच यह बम मिला था. सुबह करीब साढ़े 10 बजे वहां से गुजर रही महिला ने सबसे पहले इसे देखा. महिला ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी. संदिग्ध वस्तु देखकर परिवार और आसपास के लोग घबरा गए. इसके बाद पुलिस और कंट्रोल रूम को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास जमा लोगों को वहां से हटाया.

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सूचना के 8 मिनट बाद पहुंची टीम
डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस अमित शर्मा ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की सूचना सुबह करीब 11:05 बजे मिली थी. इसके महज आठ मिनट बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई. टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध वस्तु की जांच की. जांच में बम होने की पुष्टि होने के बाद तुरंत बम निरोधक टीम को बुलाया गया. इस दौरान लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा गया.

सुरक्षित जगह ले जाकर किया डिस्पोज
बम निरोधक टीम ने बम को भीड़ वाले इलाके से दूर ले जाकर डिस्पोज करने की तैयारी की. इसके लिए सुनसान जगह पर मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदा गया. बम को गड्ढे में रखकर सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया गया. इस दौरान तेज धमाका हुआ. अधिकारियों के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे बम को दूसरे स्थान पर ले जाकर नष्ट किया गया. कार्रवाई से पहले आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया था.

CISF कैंपस के पास बम मिलने से बढ़ी सतर्कता
CISF कैंपस के पास जिंदा बम मिलने की घटना के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है. बम को डिस्पोज किए जाने के बाद मौके पर तत्काल खतरा टल गया. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जिंदा बम खेत के कचरे तक कैसे पहुंचा और इसे वहां कौन लेकर आया था.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच
आमेर थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस बम मिलने के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि बम को खेत में किसने और कब रखा. पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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