/जयपुर में CISF कैंपस के पास मिला जिंदा बम! मची अफरा-तफरी, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज

राज्य चुनें
Jaipur News: जयपुर के आमेर इलाके में सोमवार सुबह CISF कैंपस के पास जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया. खातीवालों की ढाणी, वार्ड नंबर 148 में काम के दौरान एक स्थानीय महिला की नजर बम जैसी संदिग्ध वस्तु पर पड़ी. महिला ने तुरंत इसकी जानकारी अपने परिवार को दी. इसके बाद आसपास के लोगों में भी डर का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर आमेर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
खेत के कचरे में मिला जिंदा बम
आमेर थानाधिकारी के मुताबिक गांव के एक खेत में पड़े कचरे के बीच यह बम मिला था. सुबह करीब साढ़े 10 बजे वहां से गुजर रही महिला ने सबसे पहले इसे देखा. महिला ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी. संदिग्ध वस्तु देखकर परिवार और आसपास के लोग घबरा गए. इसके बाद पुलिस और कंट्रोल रूम को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास जमा लोगों को वहां से हटाया.
सूचना के 8 मिनट बाद पहुंची टीम
डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस अमित शर्मा ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की सूचना सुबह करीब 11:05 बजे मिली थी. इसके महज आठ मिनट बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई. टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध वस्तु की जांच की. जांच में बम होने की पुष्टि होने के बाद तुरंत बम निरोधक टीम को बुलाया गया. इस दौरान लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा गया.
सुरक्षित जगह ले जाकर किया डिस्पोज
बम निरोधक टीम ने बम को भीड़ वाले इलाके से दूर ले जाकर डिस्पोज करने की तैयारी की. इसके लिए सुनसान जगह पर मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदा गया. बम को गड्ढे में रखकर सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया गया. इस दौरान तेज धमाका हुआ. अधिकारियों के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे बम को दूसरे स्थान पर ले जाकर नष्ट किया गया. कार्रवाई से पहले आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया था.
CISF कैंपस के पास बम मिलने से बढ़ी सतर्कता
CISF कैंपस के पास जिंदा बम मिलने की घटना के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है. बम को डिस्पोज किए जाने के बाद मौके पर तत्काल खतरा टल गया. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जिंदा बम खेत के कचरे तक कैसे पहुंचा और इसे वहां कौन लेकर आया था.
पुलिस हर एंगल से कर रही जांच
आमेर थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस बम मिलने के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि बम को खेत में किसने और कब रखा. पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!