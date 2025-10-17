Zee Rajasthan
दिवाली से पहले जयपुर में दहशत! सेंट जेवियर्स स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी

Rajasthan News: जयपुर में बम धमकियों का सिलसिला जारी, तीसरे दिन सेंट जेवियर्स स्कूल को ई‑मेल के जरिए धमकी मिली. पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. परिजन स्कूल के बाहर पहुंचे, बच्चों को सुरक्षित बताया गया.

Published: Oct 17, 2025, 03:18 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 03:18 PM IST

दिवाली से पहले जयपुर में दहशत! सेंट जेवियर्स स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी में बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है. पिछले दो दिनों से कोर्ट को धमकी मिल रही थी, और आज तीसरे दिन सेंट जेवियर्स स्कूल को ई-मेल के जरिए बम धमकी दी गई. इस खबर ने स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मचा दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत स्कूल पहुंची और पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस ने स्कूल के सभी हिस्सों को जांचा, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उन्हें क्लासरूम से बाहर निकालकर इंतजार कराया. सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद बच्चों को फिर से क्लासरूम में भेजा गया.

बच्चों के परिवार वाले स्कूल के बाहर हुए इकट्ठा
इस घटना के बाद बच्चों के परिवार वाले स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए. परिजनों ने बताया कि उन्हें सूचना मिलते ही अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंचे. हालांकि पुलिस और स्कूल प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिया कि बच्चे सुरक्षित हैं. लेकिन बच्चों और परिजनों के बीच डर और चिंता साफ देखी जा सकती थी.

राजधानी में डर और असुरक्षा की भावना
राजधानी में इस तरह की लगातार धमकियों से लोगों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. आम नागरिक और माता-पिता लगातार इस तरह की घटनाओं से परेशान हैं. पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है और धमकी देने वाले व्यक्ति या ग्रुप का पता लगाने के लिए सभी सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं.

स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई प्रभावित
सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ाई प्रभावित नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने स्कूल और आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है. प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी और हर संभावित खतरे को गंभीरता से लिया जा रहा है. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि इस तरह की किसी भी संदिग्ध सूचना पर तुरंत पुलिस को सूचित करें. साथ ही, बच्चों और स्कूलों की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

पुलिस कर रही है जांच
जयपुर में बम धमकियों की यह श्रृंखला शहर में सुरक्षा के सवालों को फिर से हवा दे रही है. फिलहाल, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और धमकी देने वाले अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है.

