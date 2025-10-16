दिवाली की तैयारियों के बीच जयपुर में फिर मचा हड़कंप! जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

Jaipur News: राजधानी जयपुर में बम धमकी का सिलसिला लगातार जारी है. जयपुर सेशन कोर्ट को धमकी भरे मेल मिलने के एक दिन बाद अब जयपुर जिला कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. शुक्रवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से जिला कोर्ट प्रशासन को मेल भेजकर धमकी दी गई, जिसके बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया.

जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस और एजेंसियां

जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं. कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया और चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की मदद से पूरे भवन और आसपास खड़ी गाड़ियों की गहन तलाशी ली गई. करीब एक घंटे की सघन जांच के बाद भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

जांच में सुरक्षित घोषित हुआ परिसर

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरी बिल्डिंग, कोर्ट रूम, पार्किंग एरिया और प्रवेश द्वार तक की बारीकी से जांच की गई. हालांकि अब तक किसी विस्फोटक सामग्री के होने के सबूत नहीं मिले हैं. फिलहाल कोर्ट परिसर को दोबारा सुरक्षित घोषित कर दिया गया है.

पहली बार नहीं आई ऐसी धमकी

गौरतलब है कि जयपुर में यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की धमकी दी गई हो. बीते कुछ महीनों में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और कई निजी स्कूलों को भी बम धमकी भरे मेल मिल चुके हैं. इन सभी मामलों में अब तक कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है.

पुलिस कर रही है जांच

जयपुर पुलिस ने बताया कि जिस ईमेल आईडी से धमकी भेजी गई है, उसकी लोकेशन और स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर सेल को जांच सौंपी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह शरारती तत्वों की करतूत भी हो सकती है, लेकिन हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक न हो.

