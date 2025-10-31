Zee Rajasthan
राजस्थान की हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को बम से उड़ाने की धमकी, मेल मिलने के बाद मचा हड़कंप

Rajasthan HC Bomb Threat: राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल पर भेजी गई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 31, 2025, 02:30 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 02:30 PM IST

Rajasthan News: राजधानी के दिल में चिंताजनक घटना सामने आई है. राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की सीधी और स्पष्ट धमकी रजिस्ट्रार प्रशासन की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई. धमकी भरे संदेश ने कोर्ट परिसर में भारी दहशत पैदा कर दी. सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और पूरे इलाके में स्पेशल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया.

धमकी का विवरण
डरावने ईमेल में साफ लिखा गया था कि “हाईकोर्ट को उड़ाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है.” संदेश में कुछ जज एवं स्टाफ सदस्यों के नामों का जिक्र भी था और तमिलनाडु से जुड़े कुछ मामलों का हवाला दिया गया. भेजने वाले ने कहा कि वह संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और तुरंत पूरा परिसर खाली करवा दिया जाए.

सूचना पर फौरन कार्रवाई
रजिस्ट्रार कार्यालय से पुलिस को सूचना मिलते ही एटीएस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड को तुरंत बुलाया गया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा डीसीपी साउथ राजश्री महर्षि स्वयं मौके पर पहुंचीं और तलाशी का कार्य शुरू करवाया गया. सभी टीमों ने मिलकर कोर्ट के अंदर और आसपास के हिस्सों की जाँच की.

सुनवाई रोकी, परिसर खाली कराया गया
सुरक्षा खतरे के मद्देनजर सभी न्यायाधीशों ने सुनवाई बंद करवा दी. जज, वकील, न्यायिक कर्मचारी और आम नागरिकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया. कोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली करवा कर किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिये सुरक्षा बल मुस्तैद हैं.

जांच और तलाशी जारी
अभी तक तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. पुलिस ने ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिये साइबर सेल को भी सक्रिय कर दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

