तीसरे दिन फिर मिली धमकी, हाईकोर्ट के बाद अब अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट निशाने पर!

Rajasthan Bomb Threats: जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में आज लगातार तीसरे दिन बम की धमकी भरा ईमेल आया. सुबह करीब 9:26 बजे यह मेल हाईकोर्ट प्रशासन के पास पहुंचा, जिसके बाद तुरंत एटीएस, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. एहतियातन पूरे परिसर को खाली कराया गया और सत्यमेव जयते भवन सहित सभी हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

एटीएस की टीम ने पूरे परिसर की बारीकी से जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली. धमकी के कारण न्यायाधीशों ने भी फिलहाल सुनवाई रोक दी, और बताया गया कि जांच पूरी होने के बाद ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी. अनुमान है कि करीब 11:30 बजे के बाद सुनवाई दोबारा शुरू हो सकती है.

हैरानी की बात यह है कि हाईकोर्ट को ऐसी धमकी पहले भी 31 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को मिल चुकी है. आज मिली धमकी मिलाकर यह पांचवीं बार है जब कोर्ट को उड़ाने की बात कही गई है. लगातार मिल रही धमकियों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है और साइबर सेल भी मेल के स्रोत का पता लगाने में जुट गई है.

अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह को उड़ाने की धमकी

इधर अजमेर में भी आज सुबह एक और धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर और दरगाह में बम विस्फोट करने की बात लिखी गई. कलेक्टर लोकबंधु ने इस ईमेल की पुष्टि की है. धमकी मिलते ही कलेक्ट्रेट में पुलिस जाप्ता पहुंच गया और थोड़ी ही देर में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुलाए गए.

टीमें दोनों जगहों पर तलाशी कर रही हैं. पिछले सप्ताह भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल आया था, जिसके बाद इस बार प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. फिलहाल दोनों जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सभी प्रवेश व निकास बिंदुओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है. दोनों घटनाओं ने पुलिस और प्रशासन को फिर सतर्क कर दिया है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि ये मेल एक ही व्यक्ति या गिरोह की ओर से भेजे जा रहे हैं या नहीं.

