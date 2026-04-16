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राजस्थान के स्कूलों में बड़ा बदलाव! कक्षा 9 से 12 की कई किताबों पर लगी रोक

Rajasthan News: शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से 12 तक की कुछ किताबों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है. पूर्व सरकार के समय लागू इन पुस्तकों को समीक्षा के बाद हटाया गया. सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल स्वीकृत पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाए, वरना कार्रवाई होगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDinesh Tiwari
Published: Apr 16, 2026, 08:38 PM|Updated: Apr 16, 2026, 08:38 PM
राजस्थान के स्कूलों में बड़ा बदलाव! कक्षा 9 से 12 की कई किताबों पर लगी रोक
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Books Banned In Rajathan: शिक्षा विभाग से एक अहम खबर सामने आई है. शिक्षा निदेशक ने नया आदेश जारी करते हुए राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में कुछ पुस्तकों के अध्ययन पर रोक लगा दी है. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसके बाद संबंधित कक्षाओं में इन पुस्तकों को अब नहीं पढ़ाया जाएगा.

जारी निर्देशों के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक की कुछ किताबों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है. कक्षा 9 की “राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा” (हिंदी और अंग्रेजी माध्यम), कक्षा 10 की “राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति”, कक्षा 11 की “आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत” और कक्षा 12 की “आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2” को अब स्कूलों में शामिल नहीं किया जाएगा. शिक्षा विभाग का कहना है कि ये किताबें पहले की सरकार के समय लागू की गई थीं. वर्तमान सरकार ने इनकी समीक्षा के बाद इन्हें हटाने का फैसला लिया है. विभाग का मानना है कि पाठ्यक्रम को समय-समय पर अपडेट करना जरूरी होता है, ताकि पढ़ाई का स्तर बेहतर बना रहे.

इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. उन्हें कहा गया है कि इन पुस्तकों का इस्तेमाल किसी भी तरह से पढ़ाई में नहीं किया जाए. साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. स्कूल प्रबंधन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे नए नियमों का पूरी तरह पालन करें. यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों को केवल वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, जिसे विभाग की ओर से मंजूरी दी गई है. किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा.

इस फैसले के बाद शिक्षा जगत में हलचल तेज हो गई है. कई लोग इसे पाठ्यक्रम में सुधार की दिशा में उठाया गया कदम मान रहे हैं, तो कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा सकते हैं. आने वाले समय में इस निर्णय को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं. यह फैसला स्कूल शिक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है और इसका असर बड़ी संख्या में छात्रों और शिक्षकों पर पड़ेगा. अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि आगे पाठ्यक्रम में और क्या बदलाव किए जाते हैं और नई व्यवस्था किस तरह लागू होती है.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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