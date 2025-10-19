छोटी दिवाली के दिन जयपुर में हुआ बड़ा हादसा, धमाके से दहशत में पूरा मोहल्ला!

Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर जिले के दूदू इलाके के किशनगढ़ रेनवाल के पेट्रोल पंप फाटक के पास सिलेंडर फटने से दो मंजिला इमारत गिर गई. तेज धमाके के बाद प्रशासन और दमकल टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीण भी राहत-बचाव कार्य में जुटे.
Jaipur Cylinder Blast: छोटी दिवाली के दिन राजस्थान के रेनवाल (जयपुर) से बड़ी खबर सामने आई है. जहां किशनगढ़ रेनवाल के पेट्रोल पंप फाटक के पास देर रात दो मंजिला इमारत तेज धमाके के साथ गिर गई. सिलेंडर फटने से हुए इस हादसे के बाद मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जुट गए और तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी.
राहत और बचाव कार्य जारी
प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया. नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी देवेंद्र चावला के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है. घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हुई, जो बचाव कार्य में प्रशासन की मदद कर रही है.
खबर अपडेट की जा रही है...
