/जयपुर में हाउसिंग बोर्ड का बड़ा एक्शन! बुलडोजर कार्रवाई से मचा हड़कंप

Jaipur Bulldozer Action: राजस्थान आवासन मंडल द्वारा श्रीराम कॉलोनी में की जा रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. स्थानीय निवासियों ने इस पूरी कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करते हुए उठाया जा रहा है. लोगों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी तरह की तोड़फोड़ या बेदखली से पहले कम से कम 15 दिन का स्पष्ट नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन यहां यह प्रक्रिया पूरी तरह नजरअंदाज की जा रही है और जल्दबाजी में कार्रवाई की जा रही है.

निवासियों का यह भी आरोप है कि राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा कॉलोनी वासियों के पक्ष में दिए गए आदेशों को भी अनदेखा किया जा रहा है. इससे लोगों में गहरा आक्रोश है और वे इसे न्यायिक आदेशों की अवमानना बता रहे हैं. कॉलोनी के लोगों का कहना है कि आवासन मंडल बिना पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहा है, जिससे हजारों परिवारों के सिर से छत छिनने का खतरा मंडरा रहा है.

श्रीराम कॉलोनी में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं. यहां रहने वाले कई परिवार पिछले 30 से 40 वर्षों से स्थायी रूप से रह रहे हैं. ऐसे में अचानक शुरू हुई इस कार्रवाई ने उनके जीवन में अनिश्चितता और डर का माहौल पैदा कर दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर उनके घरों पर बुलडोजर चलता है तो उनके पास रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बच पाएगी, जिससे वे पूरी तरह बेघर हो जाएंगे.

कार्रवाई की आशंका के चलते पूरे इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है. लोग अपने घरों और सामान को लेकर चिंतित हैं और लगातार प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. कई परिवारों ने अपने स्तर पर विरोध दर्ज कराते हुए इस कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है.

निवासियों ने राज्य सरकार से अपील की है कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए. उनका कहना है कि किसी भी विकास या कानूनी कार्रवाई के दौरान लोगों के पुनर्वास और सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि लंबे समय से रह रहे परिवारों को अचानक बेघर होने की स्थिति का सामना न करना पड़े.