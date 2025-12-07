Zee Rajasthan
बस में लगी आग… बाहर खड़े शेर! नाहरगढ़ सफारी में मचा हड़कंप, सैलानी बाल–बाल बचे

Rajasthan News: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लायन सफारी के दौरान सफारी बस से अचानक धुआं उठने लगा, जिससे अफरा-तफरी मच गई. जंगल में शेरों के बीच फंसे सैलानियों को वन विभाग ने तुरंत दूसरी बस भेजकर सुरक्षित बाहर निकाला. आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और कोई घायल नहीं हुआ.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Dec 07, 2025, 10:17 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 10:17 PM IST

Nahargarh Safari Fire Incident: जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सोमवार दोपहर ऐसा वक्त आया, जिसने कुछ मिनटों के लिए सभी की सांसें थाम दीं. लायन सफारी के दौरान अचानक सफारी बस से धुआं निकलने लगा. देखते ही देखते बस आग की चपेट में आती दिखी. अंदर पर्यटक फंसे थे और बाहर जंगल का राजा गश्त लगा रहा था. ऐसे में न बाहर निकलने का रास्ता था, न रुककर सोचने का मौका.

बस में बैठे सैलानियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन ड्राइवर और स्टाफ ने हिम्मत नहीं खोई. तुरंत वायरलेस से सूचना कंट्रोल रूम को भेजी गई. वन विभाग की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची. टीम ने पहले पर्यटकों को शांत कराया, फिर दूसरी बस को अंदर भेजकर सभी को सुरक्षित बाहर ले जाया गया. पूरा बचाव अभियान बड़ी सतर्कता के साथ चलाया गया, ताकि किसी सैलानी या वन्यजीव को कोई खतरा न हो.

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही धुआं उठता दिखा, सफारी मार्ग को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया. टीम ने आग पर भी तेजी से काबू पा लिया. सौभाग्य से आग बस के पिछले हिस्से तक ही सीमित रही और बड़ी दुर्घटना टल गई. अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि घटना में किसी पर्यटक को चोट नहीं आई और न ही किसी शेर या अन्य वन्यजीव को नुकसान पहुंचा.

घटना के बाद बस की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है, ताकि यह पता चल सके कि आग कैसे लगी. सफारी को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में आने के बाद पार्क फिर से खोल दिया गया. पर्यटक भी इस बात से राहत महसूस करते दिखे कि समय पर कार्रवाई से सबकी जान बच गई. नाहरगढ़ में आज रोमांच डर में जरूर बदला, लेकिन समझदारी से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई.

