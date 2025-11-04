Zee Rajasthan
जयपुर नगर निगम के पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर और पति पर ACB का शिकंजा, 315% अधिक संपत्ति का हुआ खुलासा

Rajasthan News: जयपुर में एसीबी ने पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है. दो साल की जांच में पाया गया कि मेयर रहते उन्होंने 315% अधिक संपत्ति अर्जित की. भाजपा ने इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सबूत बताया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Nov 04, 2025, 05:46 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 05:46 PM IST

जयपुर नगर निगम के पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर और पति पर ACB का शिकंजा, 315% अधिक संपत्ति का हुआ खुलासा

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी के नगर निगम हैरिटेज की पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने दो साल की गहन जांच के बाद दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है. आरोप है कि मेयर रहते हुए मुनेश गुर्जर ने अपनी घोषित आय से करीब 315% अधिक संपत्ति अर्जित की थी.

रिश्वत लेने के पुराने मामले से जुड़ी यह कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई एसीबी द्वारा पट्टे देने के एवज में रिश्वत लेने के पुराने मामले से जुड़ी जांच के बाद की गई है. टीम ने सभी दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि उनकी आय और संपत्ति में बड़ा अंतर पाया गया है. अब इस मामले में एसीबी जल्द ही पूछताछ शुरू कर सकती है.

निजी फायदों के लिए नियमों को किया दरकिनार
एसीबी सूत्रों के अनुसार, पूर्व मेयर के कार्यकाल के दौरान कई संदिग्ध लेन-देन और संपत्ति निवेश सामने आए हैं. जांच में खुलासा हुआ है कि नगर निगम के फैसलों के दौरान कई बार निजी लाभ के लिए नियमों को दरकिनार किया गया.

भाजपा ने कांग्रेस पर लगाए आरोप
वहीं, भाजपा ने इस कार्रवाई को कांग्रेस के भ्रष्टाचार का प्रमाण बताया है. नगर निगम हैरिटेज के चेयरमैन पवन शर्मा ने कहा कि “पूरी कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार में डूबी रही. जनता ने इसी कारण कांग्रेस को बाहर कर भाजपा पर भरोसा जताया. कांग्रेस के नेताओं ने अपने पद का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया. अब भाजपा सरकार उन सभी मामलों को उजागर कर रही है.” फिलहाल एसीबी इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों से पूछताछ और संपत्तियों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

