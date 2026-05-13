/नीट पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट! CBI को मिली ट्रांजिट रिमांड, मुंह छिपाते दिखे आरोपी

NEET UG Exam Leak Case: नीट 2026 पेपर लीक मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. इस पूरे मामले में जांच एजेंसी CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जज के आवास पर पेश किया. पेशी के बाद CBI ने आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है. इस कार्रवाई के बाद परीक्षा प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल फिर उठने लगे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है.

सूत्रों के मुताबिक, CBI की टीम आरोपियों को लेकर सीधे जज के आवास पहुंची, जहां उन्हें औपचारिक रूप से पेश किया गया. यह पेशी सुरक्षा कारणों और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए की गई बताई जा रही है. इसके बाद अदालत से अनुमति लेकर आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर CBI के हवाले कर दिया गया. अब उनसे पूरे नेटवर्क और पेपर लीक से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी.

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इस मामले ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता और बढ़ा दी है. पहले ही नीट परीक्षा को लेकर कई तरह के विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन 2026 के पेपर लीक ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. कई छात्र संगठनों का कहना है कि बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं से मेहनती छात्रों का भरोसा टूट रहा है और उनकी सालों की तैयारी पर असर पड़ रहा है.

CBI अब यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक आखिर हुआ कैसे और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आ रहा है कि इस पूरे रैकेट में कुछ संगठित लोग शामिल हो सकते हैं, जो परीक्षा से पहले पेपर लीक कर मोटी रकम वसूलते हैं. हालांकि अभी जांच जारी है और आधिकारिक तौर पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है.

एक अहम पहलू यह भी है कि ट्रांजिट रिमांड के बाद आरोपी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और पूछताछ के लिए पुलिस या जांच एजेंसी को कानूनी अनुमति मिल जाती है. आसान भाषा में कहें तो जब किसी आरोपी को एक राज्य या शहर से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है, तो अदालत से जो अस्थायी अनुमति ली जाती है, उसे ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है. इसी रिमांड के आधार पर CBI अब आगे की कार्रवाई कर रही है.

इधर मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है. विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है कि आखिर परीक्षा प्रणाली में इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है. वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और पूरी सख्ती के साथ जांच की जा रही है.

छात्रों के बीच भी इस घटना को लेकर गुस्सा और निराशा दोनों देखने को मिल रही है. कई छात्रों का कहना है कि हर बार पेपर लीक की खबरें आने से उनकी मेहनत और मानसिक तनाव दोनों बढ़ जाते हैं. अभिभावक भी अब परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर चिंता जता रहे हैं.

फिलहाल CBI की टीम पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक की जड़ें कितनी गहरी हैं. उम्मीद की जा रही है कि आगे की जांच में कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं, जिससे इस पूरे मामले की सच्चाई साफ हो सकेगी.

बता दें कि NEET UG-2026 पेपर लीक मामले में CBI ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी ने देशभर में कई जगहों पर छापेमारी की और इस दौरान मोबाइल फोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई. CBI के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में तीन आरोपी जयपुर से, एक गुरुग्राम से और एक महाराष्ट्र के नासिक से पकड़ा गया है. वहीं कई अन्य संदिग्ध लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है.

CBI ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में जज के सामने पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर लिया गया. अब एजेंसी पूरे नेटवर्क और पेपर लीक से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. गिरफ्तार आरोपियों में नासिक निवासी शुभम खैरनार, जयपुर निवासी मांगीलाल बीवाल, विकास बीवाल, दिनेश बीवाल और गुरुग्राम निवासी यश यादव शामिल हैं. मामले को लेकर जांच लगातार जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.