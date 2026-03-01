राजस्थान में होली और बोर्ड परीक्षा का संगम! त्यौहार और पेपर को लेकर बच्चों में भारी कंफ्यूजन

Jaipur News: प्रदेश में होली के त्योहार के बीच बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों को लेकर बड़ा असमंजस सामने आया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं 2 मार्च से आयोजित की जा रही हैं. वहीं राजस्थान में 3 मार्च को होली का प्रमुख पर्व धुलंडी मनाया जाएगा. ऐसे में लाखों बच्चों को सबसे बड़े त्यौहार के दिन भी परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होना होगा.

शिक्षा विभाग की आठवीं बोर्ड परीक्षा 4 मार्च को निर्धारित है. होलिका दहन और धुलंडी के आसपास परीक्षाओं के होने से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है. 2 मार्च को जहां सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा है, वहीं कई क्षेत्रों में होलिका दहन का कार्यक्रम भी है. त्योहार की तैयारियों और पारिवारिक आयोजनों के बीच छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचना होगा.

इसी तरह, 4 मार्च को आठवीं बोर्ड की गणित विषय की परीक्षा तय है. प्रदेश के कई हिस्सों में होली के कार्यक्रमों की तिथियों में स्थानीय स्तर पर बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे असमंजस और बढ़ गया है. शिक्षकों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा की तिथियां तय करते समय त्योहारों का कैलेंडर ध्यान में रखा जाना चाहिए था.

हालांकि, बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारणी पहले से घोषित हो चुकी है, इसलिए इसमें बदलाव की संभावना कम दिखाई दे रही है. शिक्षा विभाग ने अब तक किसी भी स्थगन या संशोधन की घोषणा नहीं की है. लाखों विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे. ऐसे में परीक्षा और त्योहार की तैयारी का दबाव छात्रों पर स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है.

अभिभावक भी इस स्थिति में उलझन में हैं कि बच्चों की पढ़ाई और पारिवारिक परंपराओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. फिलहाल, परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, जबकि परिवारों को भी बच्चों के साथ त्योहार मनाने और उनकी परीक्षा की तैयारियों में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लग रहा है.

होली के पर्व और बोर्ड परीक्षाओं की एक साथ तिथियां छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रही हैं. बावजूद इसके, परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी, और विद्यार्थियों को इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा.

