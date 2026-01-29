नीरजा मोदी स्कूल पर CBSE का बड़ा एक्शन, 170 पेज का जवाब पेश कर हाईकोर्ट में किया कड़ा विरोध

Neerja Modi School Jaipur: जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की सीबीएसई संबद्धता रद्द किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूल की याचिका पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया. करीब 170 पन्नों के इस जवाब में बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन के दावों का कड़ा विरोध किया और कई गंभीर खामियों की ओर अदालत का ध्यान दिलाया.

CBSE ने अपने जवाब में साफ कहा कि नीरजा मोदी स्कूल में एंटी-बुलिंग और पॉक्सो कमेटियां केवल कागजों तक सीमित थीं. व्यवहार में ये समितियां सक्रिय नहीं थीं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा था. बोर्ड के अनुसार, इसी लापरवाही के कारण एक छात्रा लंबे समय तक बुलिंग का शिकार होती रही. CBSE का कहना है कि संबंधित बच्ची पिछले करीब डेढ़ साल से मानसिक उत्पीड़न झेल रही थी. इस दौरान अभिभावकों ने चार बार स्कूल प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन एंटी-बुलिंग कमेटी के निष्क्रिय रहने के चलते कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया. इससे स्कूल में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

मामले की पृष्ठभूमि में कक्षा 4 में पढ़ने वाली 9 साल की छात्रा अमायरा की दुखद मौत का जिक्र भी किया गया. 1 नवंबर 2025 को अमायरा ने स्कूल भवन की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी. CBSE ने इसे छात्र सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन बताया और कहा कि ऐसे असुरक्षित माहौल में बच्चों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती. CBSE के अधिवक्ता एमएस राघव ने अदालत को बताया कि अमायरा की कक्षा ग्राउंड फ्लोर पर थी, इसके बावजूद वह चौथी मंजिल तक पहुंच गई, जहां छात्रों का जाना प्रतिबंधित था. स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उनकी लाइव मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी. यदि कैमरों की निगरानी सही तरीके से की जाती, तो समय रहते बच्ची को रोका जा सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बोर्ड ने यह भी बताया कि घटना के बाद लगभग आधे घंटे तक स्कूल प्रशासन यह तक नहीं पहचान सका कि चौथी मंजिल से गिरने वाली बच्ची कौन है और किस कक्षा की छात्रा है. इसका कारण यह था कि स्कूल में बच्चे नियमित रूप से आई-कार्ड नहीं पहनते थे. साथ ही भवन में सेफ्टी नेट भी नहीं लगा था, जो हादसे को टाल सकता था.

घटना के दो दिन बाद एक दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई. समिति ने स्कूल का निरीक्षण किया, स्टाफ से बातचीत की और अभिभावकों के बयान दर्ज किए. जांच रिपोर्ट में कई गंभीर कमियां सामने आईं, जिनमें सेफ्टी नेट का अभाव, सीसीटीवी मॉनिटरिंग की कमी और प्रशिक्षित काउंसलर की नियुक्ति न होना प्रमुख हैं. जबकि बिल्डिंग बायलॉज और डिजास्टर मैनेजमेंट नियमों के तहत काउंसलर और वेलनेस एक्सपर्ट की नियुक्ति अनिवार्य है.

CBSE ने अपने जवाब में राजस्थान में बढ़ते आत्महत्या के मामलों का भी हवाला दिया. बोर्ड के अनुसार, वर्ष 2020 से 2025 के बीच कोटा, जयपुर, जोधपुर और सीकर सहित कई जिलों में 2532 छात्रों और युवाओं ने आत्महत्या की. एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2022 में कुल आत्महत्याओं में 7.6 प्रतिशत मामले छात्र तनाव से जुड़े थे. बोर्ड ने इसे शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों की अनदेखी का परिणाम बताया.

अंत में CBSE ने स्कूल की याचिका को भ्रामक, तथ्यों को छुपाने वाली और वैकल्पिक कानूनी उपायों की अनदेखी करने वाली बताया. तकनीकी कारणों से CBSE का जवाब रिकॉर्ड पर नहीं आ सका, जिस वजह से सुनवाई टाल दी गई. अब इस मामले पर अगली सुनवाई कल होने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-