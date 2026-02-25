Zee Rajasthan
5500 छात्राओं के भविष्य पर सस्पेंस! CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल को लेकर जारी किया बड़ा आदेश

Rajasthan News: सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल मामले में नया आदेश जारी किया. कक्षा 9-10 की मान्यता बरकरार, जबकि 11-12 की मान्यता दो साल के लिए रद्द रहेगी. मौजूदा विद्यार्थियों को राहत दी गई है, लेकिन नए प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Feb 25, 2026, 09:43 PM IST | Updated:Feb 25, 2026, 09:43 PM IST

5500 छात्राओं के भविष्य पर सस्पेंस! CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल को लेकर जारी किया बड़ा आदेश

Neerja Modi School Jaipur: जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है. सीबीएसई ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल का पक्ष सुनते हुए संशोधित आदेश जारी किया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब स्कूल पहले से ही एक छात्रा की आत्महत्या की घटना को लेकर चर्चा में रहा है.

कुछ समय पहले स्कूल की कक्षा 4 की एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की दुखद घटना सामने आई थी. इस घटना के बाद अभिभावकों और आम लोगों में आक्रोश देखने को मिला. मामले ने तूल पकड़ा और स्कूल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे. इसी बीच स्कूल की मान्यता से जुड़ा मामला भी आगे बढ़ा. प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने सीबीएसई को स्कूल का पक्ष सुनकर निर्णय लेने के निर्देश दिए.

हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में सीबीएसई ने स्कूल प्रबंधन से जवाब तलब किया. स्कूल की ओर से कहा गया कि संस्थान में करीब 5500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और वर्षों से स्कूल ने कई बच्चों का भविष्य संवारा है. प्रबंधन ने यह भी दलील दी कि किसी भी सख्त फैसले का सीधा असर वर्तमान विद्यार्थियों पर पड़ेगा.

सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीएसई ने संतुलित फैसला सुनाया है. नए आदेश के अनुसार स्कूल की कक्षा 9 और 10 की मान्यता बरकरार रहेगी. यानी इन कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी और वे बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे.

वहीं कक्षा 11 और 12 की मान्यता दो साल के लिए रद्द कर दी गई है. हालांकि सीबीएसई ने यह स्पष्ट किया है कि जो विद्यार्थी फिलहाल कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं और अगले साल कक्षा 12 में जाएंगे, वे अपनी पढ़ाई इसी स्कूल से पूरी कर सकेंगे. बोर्ड ने यह निर्णय मौजूदा विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि उन्हें बीच में स्कूल बदलने की मजबूरी न हो.

लेकिन नए आदेश के तहत स्कूल अब कक्षा 11 और 12 में कोई नया प्रवेश नहीं ले सकेगा. यानी आगामी शैक्षणिक सत्र में इन कक्षाओं के लिए नए छात्रों का दाखिला पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

सीबीएसई का कहना है कि यह फैसला छात्रों के हित को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है. फिलहाल स्कूल प्रशासन और अभिभावक दोनों इस आदेश के बाद स्थिति का आकलन कर रहे हैं. आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि स्कूल प्रबंधन आगे क्या कदम उठाता है और मान्यता बहाल कराने के लिए क्या प्रयास करता है.

