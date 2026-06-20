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'खम्मा-घणी राजस्थान' CEC ज्ञानेश कुमार का गर्मजोशी भरा संबोधन, BLOs को दिया बड़ा संदेश

Rajasthan News: जयपुर में आयोजित बीएलओ संवाद कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने करीब 700 बीएलओ और सुपरवाइजर्स से संवाद किया. उन्होंने राजस्थान को एसआईआर में प्रथम आने पर बधाई दी और चुनावी प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका को लोकतंत्र की मजबूत नींव बताया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 20, 2026, 09:47 PM|Updated: Jun 20, 2026, 09:47 PM
'खम्मा-घणी राजस्थान' CEC ज्ञानेश कुमार का गर्मजोशी भरा संबोधन, BLOs को दिया बड़ा संदेश
Image Credit: Gyanesh Kumar Rajasthan Visit

Gyanesh Kumar Rajasthan Visit: भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बीएलओ संवाद कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए करीब 700 बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) और सुपरवाइजर्स से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भूमिका की सराहना की. कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, जयपुर कलेक्टर संदेश नायक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

"खम्मा घणी" कहकर किया संबोधन
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बातचीत की शुरुआत राजस्थानी अंदाज में "खम्मा घणी" कहकर की. उन्होंने कहा कि भारत का हर नागरिक इस बात पर गर्व करता है कि देश दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं, बल्कि सबसे पारदर्शी, सक्षम और प्रभावी लोकतंत्र भी है. उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक सभी चरणों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की सक्रिय भागीदारी रहती है.

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चुनावी पारदर्शिता की दुनिया में पहचान
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत की चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है. उन्होंने बताया कि चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की भूमिका को मान्यता देते हुए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी देश को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है.

बीएलओ की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी बीएलओ उनके परिवार का हिस्सा हैं और लोकतंत्र की मजबूत नींव हैं. उन्होंने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में राजस्थान को पहला स्थान दिलाने में बीएलओ की अहम भूमिका रही. उन्होंने कहा कि राजस्थान में 52,490 बीएलओ के प्रयासों से 5.48 करोड़ मतदाताओं के लिए यह कार्य निर्धारित समय से पहले सफलतापूर्वक पूरा किया गया. अंतिम मतदाता सूची में प्रदेश में 5.17 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए.

अधिकारियों ने साझा किए अनुभव
कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि बीएलओ की मेहनत और समर्पण के कारण राजस्थान में एसआईआर का कार्य तय समय से सात दिन पहले पूरा हो सका. संवाद कार्यक्रम के दौरान बीएलओ और सुपरवाइजर्स ने निर्वाचन कार्यों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए तथा चुनावी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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