/गर्मी, बारिश के बीच वन्यजीवों की गणना, 24 घंटे से लगातार 2600 से ज्यादा वाटर होल्स पर हो रही गिनती

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी और बारिश के बीच वन्यजीवों की गणना हो रही है. गणना 24 घंटे लगातार चलेगी. 2600 से ज्यादा वाटर होल्स पर गणना जारी है.
Rajasthan News: राजस्थान में मौसम के उतार चढ़ाव के बीच वन्यजीवों की गणना की जा रही है. कल शाम पांच बजे शुरू हुई गणना 24 घंटे लगातार चलेगी. अबकी बार खासकर महिलाएं वन्यजीवों की गणना में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है. राजस्थान के 2600 से ज्यादा वाटर होल्स पर गणना की जा रही है.
बदलते मौसम के बीच गणना
राजस्थान में भीषण गर्मी और बदलते मौसम के बीच जंगलों में वन्यजीवों की गणना की जा रही है. रात का अंधेरा हो या फिर दिल में तेज धूप या फिर सुबह आई अचानक तूफानी बारिश. सभी मौसम में वन्यजीव प्रेमी गणना से पीछे नहीं हट रहे. 24 घंटे लगातार पेड़ों पर मचान बनाकर गणना में जुटे हैं.
वन्यजीवों की गणना वाटर होल पद्धति के माध्यम से की जा रही है. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन प्रतिपालक के.सी.प्रसाद के मुताबिक, इस गणना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वन क्षेत्र में वन्यजीवों की वर्तमान में संख्या का आकलन कर भविष्य की संरक्षण प्रबंधन रणनीतियों को प्रभावी बनाना है.
जयपुर के झालाना के जंगलों में महिलाओं ने बढ़ चढकर हिस्सा लिया. रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि वाटर पाइंट पर लगातार नजरे बनाए हुए हैं. उम्मीद है कि वन्यजीवों की संख्या में इजाफा होगा.आंकड़े गणना पूरी होने के बाद ही आ पाएंगे.
2681 वाटर होल्स पर गणना
प्रदेश के सभी संभागों में कुल 2685 वाटर होल्स पर यह गणना की जा रही है, जिनमें जयपुर में 421, अजमेर में 236, भरतपुर में 191, उदयपुर में 744, बीकानेर में 262, कोटा में 345, जोधपुर में 482 वाटर होल्स शामिल हैं. इस कार्य में वन विभाग का प्रशिक्षित स्टाफ और चयनित वॉलंटियर्स भाग लें रहे.
इस अभियान के अंतर्गत राज्य के समस्त संरक्षित क्षेत्र, प्रादेशिक वनमंडल और वन्यजीव बहुल क्षेत्रों में, जहां जल स्रोत उपलब्ध हैं. वहां गणना कार्य किया जा रहा है. बीट को इकाई मानते हुए बीट-वार आकलन के लिए मचान स्थापित किए गए हैं, जहां वनकर्मियों, वन्यजीव प्रेमियों एवं गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों द्वारा वन्यजीवों की गणना की जा रही है.
कैमरा ट्रैप से होगी पहचान
प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में वन्यजीवों की अधिक आवाजाही वाले कम से कम 10 स्थानों पर कैमरा ट्रैप के माध्यम से वन्यजीवों की पहचान, संख्या का आकलन किया जा रहा है.उम्मीद है कि पिछले सालों के मुकाबले वन्यजीवों की गणना में इजाफा होगा.
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