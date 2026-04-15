Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan: अब अस्पतालों में नहीं चलेगी लापरवाही! फायर सेफ्टी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

Rajasthan: अब अस्पतालों में नहीं चलेगी लापरवाही! फायर सेफ्टी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

Rajasthan News:  केंद्र सरकार ने अस्पतालों में पिछले एक दशक के दौरान हुई आग की घटनाओं को लेकर पुरी जानकारी की रिपोर्ट मांगी है. साथ ही अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: Apr 15, 2026, 03:58 PM|Updated: Apr 15, 2026, 03:58 PM
Rajasthan: अब अस्पतालों में नहीं चलेगी लापरवाही! फायर सेफ्टी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: देशभर के अस्पतालों में पिछले एक दशक के दौरान हुई आग की घटनाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इन हादसों में कई कीमती जिंदगियां चली गई और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई. इन चिंताओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.

केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी एक पत्र में कहा है कि अस्पतालों में आग की घटनाएं लगातार एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि स्वास्थ्य संस्थानों में अभी भी अग्नि सुरक्षा को लेकर कई खामियां मौजूद हैं. वे 2016 से 2026 के बीच हुई सभी प्रमुख आग की घटनाओं का रूट कॉज एनालिसिस करें. इसमें तकनीकी, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव कारकों की गहन जांच शामिल होगी.

फायर सेफ्टी से जुड़े अनुपालन की स्थिति पर मांगी रिपोर्ट

इसके साथ ही प्रत्येक घटना के बाद अस्पताल स्तर पर उठाए गए सुधारात्मक और निवारक कदमों की जानकारी भी मांगी गई है. राज्यों से यह भी पूछा गया है कि उन्होंने नीति स्तर पर क्या बदलाव किए, जैसे फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल में संशोधन, नियामक तंत्र को मजबूत करना और स्टाफ की क्षमता बढ़ाने के उपाय. मंत्रालय ने फायर सेफ्टी से जुड़े अनुपालन की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है, जिसमें फायर एनओसी, नियमित फायर ऑडिट, मॉक ड्रिल और स्टाफ ट्रेनिंग शामिल हैं.

इसके अलावा, सभी अस्पतालों के लिए हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान (HDMP) तैयार करना और उसे फायर सेफ्टी प्लान के साथ जोड़ना अनिवार्य किया गया है, जिन अस्पतालों में पहले से यह योजना लागू है, उन्हें अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं.

हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान (HDMP) लागू करने के निर्देश
अस्पतालों में 24×7 इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने और फायर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति की जाए.
हॉस्पिटल में जिन स्थानों पर आगजनी होने या उनसे ज्यादा खतरा होने का अनुमान है, ऐसे स्थानों को चिह्नित कर उनके सुधार पर तुरंत एक्शन लें.
अस्पतालों में आग जैसी आंतरिक आपदाओं के लिए SOP तैयार करें.
जिसमें आपदा के समय ऑक्सीजन, बिजली आपूर्ति को कंट्रोल करने,मरीजों की सुरक्षित निकासी जैसे कदम शामिल हो.
आईसीयू और नवजात इकाइयों के मरीजों को प्राथमिकता के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के दिशा-निर्देश हो.
नियमित मॉक ड्रिल करके कर्मचारियों के प्रशिक्षण करें.
अस्पताल में साल में कम से कम एक बार पूर्ण पैमाने पर फायर ड्रिल और साल में दो बार मास कैजुअल्टी ड्रिल.
नए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण की व्यवस्था.

अस्पतालों में कमांड स्ट्रक्चर बनाना होगा अनिवार्य
इसके तहत हॉस्पिटल इंसीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (HIRS) लागू किया जाएगा.
जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट को इंसीडेंट कमांडर बनाया जाएगा.
इसके अलावा ऑपरेशन, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस,एडमिन के अलग-अलग सेक्शन होंगे.
जो आपदा के समय समन्वय से काम करेंगे.
हर अस्पताल में एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी नियमित बैठकें करेंगी और आपदा के समय सक्रिय होगी.
साथ ही एक प्रशिक्षित फायर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति भी अनिवार्य होगी.
अस्पतालों को अपने आंतरिक-बाहरी जोखिमों की पहचान करने को कहा.
आंतरिक जोखिमों में ICU,वार्ड जैसे क्षेत्रों में आग, केमिकल लीकेज और उपकरण फेल होना शामिल है.
बाहरी जोखिमों में सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटनाएं, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं शामिल.
अस्पतालों को अपने पिछले अनुभव,आसपास के जोखिम वाले क्षेत्रों (जैसे औद्योगिक क्षेत्र) के आधार पर कमजोरियों का विश्लेषण करना होगा.
अस्पतालों में फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम, स्पष्ट इमरजेंसी एग्जिट, सुरक्षित और चिन्हित इवैक्युएशन रूट जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य.
अस्पतालों में DG सेट, UPS जैसे बैकअप पावर सिस्टम पूरी तरह कार्यशील होने चाहिए.
ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम की नियमित सेफ्टी जांच अनिवार्य होगी.
अस्पतालों को अपने सभी संसाधनों की विस्तृत मैपिंग करनी होगी.
जिसमें डॉक्टर, नर्स, स्टाफ और छात्र बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट उपकरण जैसे वेंटिलेटर, AMBU बैग, क्रैश कार्ट दवाएं, PPE,ब्लड स्टोर और मेडिकल ऑक्सीजन शामिल होंगे.
इमरजेंसी के लिए बफर स्टॉक बनाए रखने और 24x7 स्टाफ रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर जिला स्तर के संसाधनों को भी जोड़ा जाएगा.
आपदा के समय मरीजों के त्वरित ट्रांसफर के लिए अस्पतालों के बीच नेटवर्किंग और एम्बुलेंस की पूरी तैयारी सुनिश्चित करनी होगी.
हर यूनिट जैसे ICU, नर्सरी और वार्ड के लिए डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की स्पष्ट जिम्मेदारियां तय होंगी. इन्हें आसान जॉब कार्ड के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा.

बहरहाल, राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर फायर रिस्क का आकलन किया जाएगा और भविष्य के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाए जाएंगे. सरकार का मानना है कि इस तरह का स्टैंडर्ड HDMP लागू होने से अस्पतालों में आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकेगा और आपात सेवाएं बिना बाधा जारी रह सकेंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: बारां में खड़ी स्लीपर कोच बस बनी आग का गोला, अटरू रोड पर टला बड़ा हादसाKota News: बहन की शादी से ठीक पहले शिवम की मौत, चंबल नदी गेता पुल पर बुझा घर का इकलौता चिराग

ट्रेंडिंग न्यूज़

सराफा बाजार में मचा तहलका, सोना-चांदी के रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानें ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price Today: डेढ़ लाख के पार पहुंचा सोना, चांदी में आज 10 हजार की बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान के कम जमीन वाले किसानों की लगेगी लॉटरी! सरकार देगी 56 हजार रुपये

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का अचानक से यू-टर्न, इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवा का अलर्ट

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस

जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में ‘हीटवेव मोड ऑन’, अगले 48 घंटे बेहद अहम, जानिए पूरा मौसम अपडेट

जयपुर के इन इलाकों में बढ़ जाएंगे जमीन के रेट, मेट्रो आने से लोगों की होने वाली है मौज

UP में मथुरा, फिर भरतपुर में ‘मथुरा गेट’ क्यों? जानें क्या है दोनों के बीच कनेक्शन!

बारिश के बाद राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न, बढ़ती गर्मी के साथ होने वाली है AC-कूलर की एंट्री!

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
6 महीने बाद जनसुनवाई में बड़ा ड्रामा! जमीन विवादों की बाढ़, नेताओं में हुई तीखी बहस

6 महीने बाद जनसुनवाई में बड़ा ड्रामा! जमीन विवादों की बाढ़, नेताओं में हुई तीखी बहस

jaipur news
2

डॉक्टर के क्वार्टर की सीढ़ियों पर मिला महिला चिकित्सा कर्मी का शव, डॉक्टर से पूछताछ जारी

Rajasthan Murder Case
3

Dholpur News: पति ने पत्नी की पीट-पीट कर डाली हत्या, चरित्र को लेकर करता था शक

Dholpur News
4

रणथंभौर में दिखा कूनो से भटका चीता! गांव में मचा हड़कंप, तलाश में जुटी टीम

Sawai Madhopur News
5

Dungarpur: 37 साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, जिला पुलिस की टॉप-10 सूची में था शामिल

dungarpur news