/JJM में 2 साल बाद खत्म होगा बजट का सूखा, केंद्र सरकार एक हफ्ते में जारी कर सकती है 1000 करोड़

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जल जीवन मिशन में जल्द बजट का सूखा खत्म होगा. जेजेएम में भ्रष्टाचार की कार्रवाई के बाद अब केंद्र सरकार बहुत जल्द अटका हुआ बजट जारी कर सकती है. बजट जारी होने से पीएचईडी में अटके हुए प्रोजेक्ट्स खत्म होंगे, जिससे हर घर नल योजना के जरिए लाखों परिवारों तक पीने का पानी पहुंच पाएगा.
Rajasthan News: राजस्थान में सबसे चर्चित पेयजल प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन में 2 साल बाद बजट जारी होगा. केंद्र सरकार JJM का अटका हुआ बजट जल्द जारी कर सकती है. सूत्रों की मानें तो अगले सप्ताह तक 1000 करोड का बजट NJJM जारी कर सकता है.
केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के घोटाले के बाद बजट रोका था, जिसके बाद राज्य सरकार ने पूर्व मंत्री, तत्कालीन एसीएस समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है. जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि जब तक घोटालों में कार्रवाई नहीं होगी तब तक बजट जारी नहीं होगा.
अब जेजेएम घोटाले में राज्य सरकार ने कार्रवाई की इसलिए अब माना जा रहा है. केंद्र सरकार बहुत जल्द बजट जारी करेगी. इसकी प्रक्रिया जलदाय विभाग में चल रही है, जिसकी मॉनिटरिंग पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, प्रमुख सचिव हेमंत गेरा कर रहे है. पिछले दिनों बजट को लेकर पीएचईडी में प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद मंत्री ने जल्द बजट जारी करने का आश्वासन दिया था.
अटके बजट के साथ नया बजट जारी होगा
जेजेएम में 1000 करोड के अटके हुए पुराने बजट के साथ साथ केंद्र सरकार जेजेएम 2.0 के लिए नया बजट भी जारी करेगा ताकि नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जा सके. बताया जा रहा है कि 250 करोड़ की सहमति केंद्र ने हाल ही में दी है. जैसे-जैसे आवश्यकता होगी, बजट जारी होता रहेगा.
JJM में अब तक 63 लाख 43 हजार कनेक्शन हो चुके हैं. अभी भी 43 लाख 57 हजार कनेक्शन करने बाकी है. कुल 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा कनेक्शन होने है.
4503 करोड़ की मंजूरी दी केंद्र ने
केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए कुल 4503 करोड़ की मंजूरी दी है, जिसकी प्रक्रिया पीएचईडी में जारी है. केंद्र सरकार अपने हिस्से की 45% राशि जारी करेगा. अभी विभाग अभी कॉन्ट्रैक्ट की राशि को कैलकुलेट कर रहा है.
यदि इसके अलावा ओएंडएम या लैंड इशू के कारण खर्च बढ़े है तो उसे राज्य सरकार खर्च करेगी. बताया जा रहा है कि इन्हीं खर्चो के कारण करीब 10 हजार करोड़ का अतिरिक्त भार राज्य पर आ सकता है.
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