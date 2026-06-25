/Rajasthan: शादी सीजन से पहले बड़ी राहत, अब जितने चाहें उतने मिलेंगे सिलेंडर

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Rajasthan News: शादी सीजन में कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन संचालकों के लिए राहत की खबर है. केन्द्र सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर लगी पाबंदियां हटा दी है.
अब वाणिज्यिक उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेंडर का स्टॉक उठा सकेंगे. अब तक शादी समारोह या बड़े आयोजनों के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर लेने में रसद विभाग की अनुमति लेनी पड़ती थी.
सीधे गैस एजेंसी से मिलेंगे सिलेंडर
उपभोक्ताओं को जिला रसद अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना पड़ता था, जिसके बाद सीमित संख्या में सिलेंडर जारी किए जाते थे. नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और सीधे गैस एजेंसी से जरूरत के अनुसार सिलेंडर मिल सकेंगे.
शादी-ब्याह के सीजन में कैटरिंग और भोजन व्यवस्था के लिए बड़ी मात्रा में गैस की जरूरत होती है. पाबंदी के कारण आयोजकों को पहले से स्टॉक की व्यवस्था और अनुमति के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी. अब सिलेंडर की उपलब्धता आसान होने से आयोजनों में गैस संकट की आशंका कम होगी.
घरेलू एलपीजी कनेक्शन को नहीं है राहत
हालांकि बड़ी औद्योगिक इकाइयों और बल्क एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए पूरी राहत नहीं दी गई है. कंपनियों को संकट से पहले यानी मार्च से पहले की खपत का 50 फीसदी तक सप्लाई करने की अनुमति दी गई है. कॉमर्शियल सिलेंडर पर पाबंदी हटने के बावजूद घरेलू एलपीजी कनेक्शन लेने वालों के लिए राहत नहीं है.
नए घरेलू गैस कनेक्शन पर लगी रोक अभी जारी रहेगी. केन्द्र ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, आईओसीएल को वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का क्षेत्रवार डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में तीनों कंपनियां क्षेत्रवार डेटाबेस तैयार करें. साथ ही जिन उपभोक्ताओं ने PNG कनेक्शन अपना लिया है, उन्हें PNG पर बनाए रखने को कहा गया है. प्रदेश में अभी 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3141 रुपये में मिल रहा है.
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