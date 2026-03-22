Jaipur News: चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विशेष पूजा, दुर्गापुरा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Durgapura Temple Jaipur: चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर आज चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा-अर्चना पूरे विधि-विधान से की जा रही है. अष्टभुजाधारी देवी के दर्शनों के लिए जयपुर सहित प्रदेशभर के शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है. विशेषकर जयपुर के ऐतिहासिक दुर्गापुरा स्थित मां दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है.

दंडवत करते दरबार पहुंचे भक्त

राजधानी के मंदिरों में सुबह की आरती के साथ ही जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी. अपनी मनोकामनाएं पूरी होने और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना लेकर श्रद्धालु माता के दरबार पहुंच रहे हैं. कई भक्त अपनी गहरी आस्था प्रकट करने के लिए मीलों की दूरी दंडवत (पेट के बल लेटकर) तय कर माता के चौखट पर माथा टेकने पहुंच रहे हैं.

दुर्गापुरा मंदिर का इतिहास

जयपुर का दुर्गापुरा मंदिर केवल आस्था का ही नहीं, बल्कि रियासतकालीन इतिहास का भी केंद्र है.इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1871 में सवाई प्रतापसिंह द्वारा करवाया गया था.

अश्व की रोचक कहानी

पौराणिक कथाओं के अनुसार, महाराजा ने एक अश्व (घोड़ा) छोड़ा था और संकल्प लिया था कि जहां यह अश्व रुकेगा, वहीं मां दुर्गा का मंदिर स्थापित किया जाएगा. बता दें कि अश्व जिस स्थान पर रुका, वहां माता की स्थापना हुई और उसी के सम्मान में पूरे इलाके का नाम दुर्गापुरा रखा गया.

मां कुष्मांडा, सृष्टि की रचना करने वाली देवी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब मां कुष्मांडा ने ही अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी. माता के आठ हाथों में धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा सुशोभित हैं.



बता दें कि आज के दिन पीले रंग के वस्त्र और मालपुए का भोग लगाकर माता को प्रसन्न किया जाता है. भक्तों का विश्वास है कि माता की कृपा से रोगों का नाश होता है और आयु-यश में वृद्धि होती है.

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