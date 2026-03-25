जयपुर के दुर्गापुरा मंदिर में सप्तमी की भव्य पूजा, गूंजे माता के जयकारे

Rajasthan Temple: चैत्र नवरात्रि की सप्तमी पर आज मां कालरात्रि की विशेष पूजा हो रही है. जयपुर के ऐतिहासिक दुर्गापुरा मंदिर में, जिसकी स्थापना सवाई प्रताप सिंह ने 1871 में की थी, श्रद्धालु गुड़ का भोग लगाकर और मन्नतें मांगकर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं.
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Jaipur News: चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन आज समूचा राजस्थान शक्ति की सातवीं विभूति मां कालरात्रि की भक्ति में डूबा है. दुष्टों का संहार करने वाली और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है.
मां कालरात्रि
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत विकराल है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए सदैव शुभ फलदायी हैं. बता दें कि माता की पूजा से भक्तों को साहस मिलता है और भूत-प्रेत, शत्रु बाधा व नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. सप्तमी के दिन मां को गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है.
दुर्गापुरा मंदिर: जहां घोड़े के रुकने पर स्थापित हुई थीं माता
राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा स्थित प्रसिद्ध मां दुर्गा मंदिर का इतिहास बेहद रोचक और रियासत काल की आस्था से जुड़ा है. वर्ष 1871 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने एक अनुष्ठान के बाद एक घोड़ा छोड़ा. संकल्प था कि घोड़ा जहां रुकेगा, वहीं माता की स्थापना होगी. घोड़ा जिस स्थान पर रुका, उसे ही माता का धाम बनाया गया और इसी कारण क्षेत्र का नाम दुर्गापुरा पड़ा. मंदिर में स्थापित काले पत्थर की महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा पाल कालीन मानी जाती है. कहा जाता है कि इसे 1600 ईस्वी में बंगाल से लाया गया था और यह आमेर की शिला देवी की प्रतिमा के समान ही वैभवशाली है. माता की प्रतिमा को स्वर्ण आभूषणों और उत्तम वस्त्रों से सजाया जाता है. उनकी नाक पर लगा सफेद रत्न भक्तों के आकर्षण का विशेष केंद्र है.
आज सप्तमी के अवसर पर दुर्गापुरा मंदिर में विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर दरबार में पहुंच रहे हैं. मंदिर परिसर 'जय माता दी' के जयकारों से गुंजायमान है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं.
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