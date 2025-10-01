Chomu News: जयपुर के चौमूं से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य को अपनी मनमानी और धोखेबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा है. अपने तबादले को रुकवाने के लिए स्कूल में तालाबंदी और प्रदर्शन करवाना प्रधानाचार्य को इतना महंगा पड़ा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

तबादला रोकने के लिए स्कूल में तालाबंदी

सामोद के झीड़ा गांव की राजकीय स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात विद्याप्रकाश मीणा का तबादला डूंगरपुर कर दिया गया था. अपने तबादले के इस आदेश से नाराज होकर, उन्होंने विरोध करने का एक अनूठा तरीका निकाला. उनके कहने पर स्कूल में तालाबंदी कर दी गई और जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया, ताकि शिक्षा विभाग पर दबाव बनाया जा सके और उनका तबादला रद्द हो जाए.

जांच में हुआ बड़ा खुलासा

जब शिक्षा विभाग को इस मामले की जानकारी मिली, तो उन्होंने इसकी गहन जांच शुरू की. जांच में जो कुछ सामने आया, वह न केवल हैरान करने वाला था, बल्कि प्रधानाचार्य के खिलाफ एक गंभीर आरोप भी था. यह पता चला कि स्कूल में तालाबंदी करने वाले और प्रदर्शन में शामिल लोग न तो गांव के स्थानीय निवासी थे और न ही बच्चों के अभिभावक. आदेश में साफ-साफ बताया गया है कि ये सभी लोग प्रधानाध्यापक विद्याप्रकाश मीणा के रिश्तेदार थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कार्रवाई और निलंबन

अपने तबादले को निरस्त करवाने के लिए रिश्तेदारों से प्रदर्शन करवाना प्रधानाचार्य को भारी पड़ गया. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विद्याप्रकाश मीणा को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए. निलंबन के बाद उनका मुख्यालय बीकानेर कर दिया गया है. यह घटना इस बात का एक साफ संदेश देती है कि सरकारी नियमों के खिलाफ इस तरह की चालबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-