Rajasthan Markets: जयपुर में सोमवार को नई की ठडी बाजार सबसे सस्ता माना जाता है, वहीं डीग का सोमवार बाजार भी किफायती खरीदारी के लिए मशहूर है. संजय बाजार (चोर बाजार) रविवार को लगता है. इन साप्ताहिक बाजारों में मोलभाव ज़रूरी होता है और कीमतें समय के साथ बदलती रहती हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 07, 2025, 04:20 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 04:20 PM IST

राजस्थान के इन सोम बाजारों में मिल रहा है सस्ता सामान, 50 रुपये से यहां कर सकते हैं शॉपिंग!

Best Winter Shopping Markets: जयपुर में सोमवार का दिन खरीदारी करने वालों के लिए खास माना जाता है. शहर के कई इलाकों में ऐसे बाजार लगते हैं, जहां रोज़मर्रा का सामान सस्ती कीमत पर मिल जाता है. स्थानीय लोग इन बाजारों को बजट-फ्रेंडली शॉपिंग के लिए बेहतरीन बताते हैं और यहां भीड़ भी अच्छी रहती है.

सबसे ज्यादा चर्चा जिस बाजार की होती है, वह है नई की ठडी बाजार. इसे लोग सोमवार बाजार के नाम से भी जानते हैं. यह जयपुर के उन बाजारों में से है, जहां कपड़े, घरेलू सामान और छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम कम दाम में आसानी से मिल जाते हैं. कई लोग इसे शहर का सबसे किफायती बाजार मानते हैं. यहां पर आप बच्चों के कपड़े 50 रुपये से लेकर खरीद सकते हैं.

इसी तरह डीग का सोमवार बाजार भी काफी प्रसिद्ध है. हालांकि यह भरतपुर जिले के डीग कस्बे में लगता है, लेकिन आसपास के गांवों और कस्बों से लोग बड़ी संख्या में यहां खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. बाजार का आकार बड़ा है और यहां खाने-पीने से लेकर कपड़ों व घरेलू सामान तक अच्छी विविधता मिल जाती है.

जयपुर का संजय बाजार, जिसे कई लोग चोर बाजार के नाम से भी जानते हैं, बजट शॉपिंग के लिए लंबे समय से पहचान बनाए हुए है. हालांकि यह बाजार मुख्य रूप से रविवार को लगता है, फिर भी इसे सस्ता बाजार मानने वालों की कमी नहीं है. यहां सेकेंड हैंड सामान, फर्नीचर, औजार और कई तरह की उपयोगी चीजें किफायती दाम पर मिल जाती हैं.

स्थानीय जानकार बताते हैं कि इन बाजारों में कीमतें तय नहीं होतीं और दुकानदार अक्सर मोलभाव के बाद ही सही दाम बताते हैं. ऐसे में खरीददारों को थोड़ा समय और समझदारी लगाकर बेहतर सौदे मिल सकते हैं.

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि साप्ताहिक बाजारों की लागत और उपलब्धता समय मौसम के साथ बदलती रहती है. कई बार भीड़ अधिक होने पर कीमतों में छोटा-मोटा फर्क भी देखने को मिलता है.

कुल मिलाकर, सोमवार और रविवार के ये साप्ताहिक बाजार जयपुर और भरतपुर के इलाकों के लोगों के लिए सस्ती खरीदारी का अच्छा विकल्प साबित होते हैं. अगर आप भी कम बजट में ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, तो इन बाजारों का माहौल और कीमतें दोनों आपको पसंद आ सकती हैं.

