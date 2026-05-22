/जयपुर में जमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं? JDA पोर्टल पर ये 3 चीजें चेक नहीं की तो डूब जाएंगे पैसे

Jaipur JDA News: जयपुर अब सिर्फ गुलाबी शहर तक सीमित नहीं रहा है. शहर तेजी से एक बड़े रियल एस्टेट हब के रूप में उभर रहा है. रिंग रोड, नए एक्सप्रेसवे, आईटी हब, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लगातार बढ़ती आबादी ने जयपुर की तस्वीर बदल दी है. इसके साथ ही लोगों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर सतर्कता भी बढ़ी है. अब घर या जमीन खरीदने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कहीं जमीन विवादित या गलत टाइटल वाली तो नहीं है.

इन दिनों प्रॉपर्टी बाजार में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में “जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट कहां मिलेंगे?”, “30 से 50 लाख में फ्लैट कहां मिलेगा?” और “कहां निवेश करें ताकि अच्छा किराया मिल सके?” जैसे सवाल शामिल हैं. लगातार बदलते बाजार को देखते हुए अब लोग सिर्फ घर नहीं, बल्कि सुरक्षित और समझदारी वाला निवेश तलाश रहे हैं.

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पिछले कुछ वर्षों में अवैध कॉलोनियों, फर्जी पट्टों और विवादित जमीनों के कई मामले सामने आने के बाद खरीदार अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं. यही वजह है कि JDA Approved प्रॉपर्टी की मांग तेजी से बढ़ी है. लोग अब थोड़ी दूर जाकर प्रॉपर्टी खरीदना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन साफ कागजात चाहते हैं.

रिंग रोड और नए एक्सप्रेसवे बनने के बाद अजमेर रोड का महापुरा कॉरिडोर, रिंग रोड के आसपास के सेक्टर्स, डिग्गी-मालपुरा रोड और कालवाड़ रोड के उभरते इलाकों में पूछताछ काफी बढ़ी है. इन क्षेत्रों में बड़े डेवलपर्स गेटेड टाउनशिप और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. निवेशक यहां भविष्य की ग्रोथ को देखते हुए पैसा लगा रहे हैं.

वहीं 30 से 50 लाख रुपये के बजट वाले फ्लैट्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. जयपुर के प्राइम इलाकों में बढ़ती कीमतों के कारण मिडिल क्लास अब एक्सटेंशन एरिया की तरफ रुख कर रहा है. जगतपुरा एक्सटेंशन, प्रताप नगर, मानसरोवर एक्सटेंशन, धौलई और मुहाना के आसपास के नए प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा तलाश देखी जा रही है. यहां नौकरीपेशा लोगों और छोटे परिवारों के लिए फ्लैट्स की अच्छी डिमांड बनी हुई है.

जयपुर में किराए की इनकम के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है. कोचिंग, मेडिकल और आईटी सेक्टर के विस्तार ने कुछ इलाकों को निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है. प्रताप नगर, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया और महिंद्रा SEZ के आसपास 1BHK, 2BHK और स्टूडियो फ्लैट्स की मांग लगातार बढ़ रही है. यहां लोग EMI से ज्यादा किराए की संभावनाओं को ध्यान में रखकर निवेश कर रहे हैं.

दूसरी तरफ वैशाली नगर और मानसरोवर जैसे पुराने पॉश इलाकों में कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं. ऐसे में खरीदार अब सिरसी रोड, गांधी पथ वेस्ट, मुहाना मंडी रोड और आसपास की नई गेटेड टाउनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं. यहां कम कीमत में बेहतर सड़क नेटवर्क और भविष्य की ग्रोथ की संभावना लोगों को आकर्षित कर रही है.

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले JDA Approval, Layout Plan और Land Use की जांच जरूर करनी चाहिए. कई बार कृषि भूमि को रिहायशी बताकर बेच दिया जाता है, जिससे बाद में खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिए किसी भी जमीन या फ्लैट में निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करना बेहद जरूरी माना जा रहा है.