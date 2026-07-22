/गुजरात में दो बच्चों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि, एक बच्ची की मौत के बाद राजस्थान में अलर्ट

Rajasthan News: गुजरात में चांदीपुरा वायरस के दो मामलों में राजस्थान के रहने वाले 6 और 7 वर्षीय दो बच्चों के संक्रमित मिलने के बाद राजस्थान स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. इनमें से एक 6 वर्षीय बच्ची की 15 जुलाई को इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे का उपचार जारी है. दोनों परिवार मूल रूप से राजस्थान के सिरोही और डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं और रोजगार के लिए गुजरात में रह रहे थे.

मामले की जानकारी मिलते ही राजस्थान सरकार ने गुजरात से सटे सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमएचओ और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाने, संदिग्ध मरीजों की पहचान करने और लक्षण मिलने पर तत्काल अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

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परिवारों पर विशेष नजर

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि गुजरात से आने वाले प्रवासी (माइग्रेंट) श्रमिकों और उनके परिवारों पर विशेष नजर रखी जा रही है. सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमें सक्रिय हैं और बुखार या अन्य संदिग्ध लक्षण वाले बच्चों की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि मई माह में भी कुछ बच्चों में बुखार के मामले सामने आए थे, हालांकि उनमें चांदीपुरा वायरस की पुष्टि नहीं हुई थी.

क्या है चांदीपुरा वायरस?

चांदीपुरा वायरस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (रेतीली मक्खी) के काटने से फैलता है. यह संक्रमण विशेष रूप से बच्चों में अधिक खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह बहुत तेजी से मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है. संक्रमण के बाद शुरुआती 24 से 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं. फिलहाल इस वायरस के लिए कोई विशेष एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और मरीज का उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है.

ये हैं प्रमुख लक्षण

अचानक तेज बुखार

उल्टी या दस्त

पूरे शरीर में तेज दर्द

बार-बार चक्कर आना

बेहोशी

मिर्गी जैसे दौरे

व्यवहार में अचानक बदलाव या सुस्ती

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे लक्षण दिखाई देने पर घरेलू उपचार करने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए, क्योंकि समय पर इलाज से गंभीर जटिलताओं का खतरा कम किया जा सकता है.

बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की सलाह

घर और आसपास साफ-सफाई रखें.

कहीं भी पानी जमा न होने दें.

मच्छरों और सैंडफ्लाई से बचाव के उपाय अपनाएं.

बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं.

आवश्यकता होने पर कीटनाशकों का उपयोग करें.

तेज बुखार या न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय जांच कराएं.

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पूरे मामले पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और गुजरात से आने वाले परिवारों की विशेष स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि संक्रमण के किसी भी संभावित मामले की समय रहते पहचान कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सकें.

