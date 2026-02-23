Chomu: खाटू पैदल यात्रा में दर्दनाक हादसा, भीगे झंडे में उतरा करंट, श्रद्धालु की मौके पर मौत

Chomu News: खाटूश्यामजी के फाल्गुनी मेले के उल्लास के बीच आज जयपुर के गोविंदगढ़ इलाके से एक हृदयविदारक खबर सामने आई है. बाबा श्याम के दर्शनों की अभिलाषा लेकर पैदल जा रहे एक श्रद्धालु की करंट लगने से मौत हो गई. इस हादसे ने पैदल जत्थे में शामिल अन्य श्रद्धालुओं को झकझोर कर रख दिया है.

कैसे हुआ हादसा?

हादसा गोविंदगढ़ थाना इलाके के बाई का बास गांव के पास हुआ. बता दें कि मृतक दिनेश दंभीवाल रोजदा गांव से श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ रवाना हुआ था. सुबह हुई बारिश के कारण उसके हाथ में मौजूद निशान (झंडा) पूरी तरह भीग चुका था. और चलते समय झंडा ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों से छू गया. झंडा गीला होने के कारण उसमें तत्काल तेज करंट दौड़ गया, जिससे दिनेश इसकी चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस की कार्रवाई

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद मृतक की पहचान दिनेश दंभीवाल निवासी रोजदा के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चौमूं अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

खाटू मेला और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

वहीं दूसरी ओर सीकर में बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी मेला पूरे परवान पर है. आज मेले का तीसरा दिन है. जिसकी वजह से भीड़ को देशते हुए रींगस से खाटू मार्ग को पूरी तरह से पैदल यात्रियों के लिए आरक्षित (नॉन-व्हीकल जोन) कर दिया गया है.

CCTV से निगरानी

रींगस से खाटू के रास्ते में जगह-जगह भंडारे लगे हुए हैं. भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन, नाश्ता, चाय और पानी की ऐसी व्यवस्था है कि श्रद्धालुओं को कुछ भी साथ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है. जिला कलेक्टर के अनुसार, मेले की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से पल-पल की निगरानी की जा रही है.

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सलाह

बारिश के मौसम और ऊपर से गुजरती बिजली की लाइनों को देखते हुए प्रशासन ने पैदल यात्रियों से अपील की है कि वे निशान (झंडा) लेकर चलते समय ऊंचाई का विशेष ध्यान रखें और सावधानी बरतें.

