सलूंबर में चोरों का आतंक, एक ही रात 5 मकानों के ताले टूटे, CCTV में कैद हुई बेखौफ वारदात

Rajasthan News: सलूंबर के डाल गांव में चोरों ने बीती रात 5 सूने मकानों के ताले तोड़कर बड़ी चोरी को अंजाम दिया. चोरों ने लोगों के घरों को बाहर से बंद कर दिया और बेखौफ होकर वारदात की. पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है.वहीं प्रतापगढ़ के बावड़ी मोहल्ले में संदिग्ध महिला पकड़ी गई है.
Dal Village Chori Case in Salumber: सलूंबर जिले में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला सलूंबर थाना क्षेत्र के डाल गांव से सामने आया है, जहां देर रात चोरों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच सूने मकानों को अपना निशाना बना डाला. हैरानी की बात ये है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई… लेकिन चोर बेखौफ नजर आए.
सुनियोजित साजिश
थाना सलूंबर के डाल गांव में रात करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच चोरों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने पांच सूने मकानों के ताले तोड़े… घरों के अंदर घुसकर अलमारियां और पेटियां तोड़ दीं… और सामान को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया. सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि चोर गांव की गलियों में आराम से घूम रहे हैं. उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें किसी का डर नहीं था.
बताया जा रहा है कि गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित तीन मकानों को भी निशाना बनाया गया. चोरों ने बाहर से किवाड़ बंद कर दिए, जिससे अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके.
पुलिस की कार्रवाई
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. थाना अधिकारी हेमेंद्र चौहान अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. हालांकि सारे मकान मालिक बाहर रहते हैं. ऐसे में उनके आने पर ही चोरी की रकम का पता चल पाएगा.
बावड़ी मोहल्ले में पकड़ी गई संदिग्ध महिला, बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले जाने का आरोप
प्रतापगढ़ शहर के बावड़ी मोहल्ला क्षेत्र में कल देर शाम एक संदिग्ध महिला को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. महिला पर एक बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाने का आरोप लगाया गया है.
मोहल्लेवासियों के अनुसार, महिला के साथ एक पुरुष भी मौजूद था, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ते ही वह मौके से फरार हो गया. घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर लोगों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए उसे रोक लिया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में लेकर थाने ले गई.
पुलिस के अनुसार, महिला से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. साथ ही फरार हुए व्यक्ति की पहचान और उसकी भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके.
