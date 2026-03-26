छोटीकाशी जयपुर में राम जन्मोत्सव की धूम, तोपों की गर्जना और 500 किलो दूध से हुआ रामलला का भव्य अभिषेक

Ram Navami Celibration Jaipur: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव आज जयपुर की 'छोटीकाशी' में अभूतपूर्व उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया. मंदिरों में सुबह से ही घंटों-घड़ियालों की गूंज और ‘जय श्री राम’ के जयकारों के बीच उत्सव का माहौल रहा. दोपहर ठीक 12 बजे जैसे ही रामलला के प्राकट्य का समय हुआ, पूरी गुलाबी

नगरी राममय हो उठी.

500 किलो दूध से अभिषेक और रत्न जड़ित पोशाक

उत्सव का मुख्य केंद्र चांदपोल बाजार स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर रहा, जहां भव्यता और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला. बता दें कि ठाकुर जी का 500 किलो दूध से अभिषेक किया गया, जिसमें केसर, केवड़ा, इत्र और गुलाब जल का मिश्रण था. वहीं रामलला को हीरा, पन्ना, नीलम और माणिक जैसे रत्नों से जड़ी जरदोजी पोशाक धारण कराई गई. इस वर्ष स्वर्ण चरण पादुकाएं भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं. भगवान के जन्म की खुशी में 51 किलो मावा-मेवा का केक काटा गया और 101 हवाइयों (आतिशबाजी) की गर्जना के साथ महाआरती की गई.

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पालने में झूले रामलला

छोटी चौपड़ स्थित श्री सीताराम जी मंदिर में भी उत्सव की धूम रही. सुगंधित द्रव्यों और पंचामृत से अभिषेक के बाद प्रभु को प्राचीन आभूषण और नवीन पोशाक पहनाई गई. वहीं 51 हवाइयों की गूंज के बीच जन्म आरती हुई, जिसके बाद भगवान को पालने में झुलाया गया. पालने के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा.

खोले के हनुमान मंदिर

पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध खोले के हनुमान मंदिर के शिखर पर विराजमान सियाराम जी का 108 विभिन्न द्रव्यों, पंचामृत और पवित्र सरयू जल से महाअभिषेक किया गया. षोडशोपचार पूजन के बाद प्रभु का मनमोहक श्रृंगार कर उन्हें नवीन पोशाक धारण कराई गई.

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भक्ति रस

आदर्श नगर स्थित राम मंदिर सहित शहर के अन्य सभी राम दरबारों में दिनभर धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे. राधिका कल्चरल सोसायटी के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं और बैंड वादन ने वातावरण को और भी मांगलिक बना दिया. भक्तों ने अपने आराध्य को खिलौने, फल और वस्त्र भेंट कर सुख-समृद्धि की कामना की.

महंत नरेंद्र तिवाड़ी (रामचंद्र जी मंदिर)-'आज का दिन हमारे लिए परम सौभाग्य का है. त्रेतायुग की तर्ज पर तोपों की गर्जना और तोरण द्वारों से सजी छोटीकाशी में प्रभु का प्राकट्य हुआ है. हर भक्त के हृदय में आज अयोध्या का ही आनंद है.'

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