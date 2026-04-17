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Rajasthan News: ड्रोन से फूलों की बारिश, ऊंट-घोड़े और अघोरी! छोटीसादड़ी में दिखा अद्भुत नजारा

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के छोटीसादड़ी में सगस बावजी मंदिर महोत्सव के तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई. बैंड-बाजों, ऊंट गाड़ियों और अघोरी कलाकारों के साथ निकली इस यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया. नगर में जगह-जगह ड्रोन से पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 17, 2026, 04:01 PM|Updated: Apr 17, 2026, 04:01 PM
Rajasthan News: ड्रोन से फूलों की बारिश, ऊंट-घोड़े और अघोरी! छोटीसादड़ी में दिखा अद्भुत नजारा
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Sagas Bavji Mandir Mahotsav in Pratapgarh: छोटीसादड़ी नगर आज पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगा नजर आया. कंडेला मार्ग स्थित प्रसिद्ध सगस बावजी मंदिर पर आयोजित चार दिवसीय कलश स्थापना महोत्सव का आगाज किसी शाही उत्सव से कम नहीं था. सगस बावजी सेवा समिति के तत्वावधान में निकाली गई भव्य कलश यात्रा में उमड़ा जनसैलाब और आस्था का सैलाब देख हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया.

अश्व सवार, ऊंट गाड़ियां और बैंड-बाजों की गूंज
सुबह करीब 9:30 बजे नीमच रोड स्थित गोविंदेश्वर महादेव मंदिर से इस विशाल यात्रा का शुभारंभ हुआ. यात्रा के सबसे आगे बैंड-बाजों की धुनें गूंज रही थीं, जिनके पीछे धार्मिक ध्वज लेकर चलते अश्व सवार (घुड़सवार) और ऊंट गाड़ियां चल रही थीं. यात्रा में लोक संस्कृति का अद्भुत मेल दिखा. हनुमान और जामवंत का रूप धरे कलाकारों की झांकियां और अघोरी कला के रोमांचक प्रदर्शन ने लोगों को रोमांचित कर दिया.

केसरिया साफा और लाल चुनरी का संगम
धार्मिक उत्साह के बीच युवा और महिलाएं विशेष परिधानों में नजर आईं. बता दें कि सिर पर मंगल कलश धारण किए, लाल चुनरी ओढ़े सैकड़ों महिलाओं की लंबी कतारें आस्था का जीवंत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं. श्वेत वस्त्रों और केसरिया साफे में सजे युवाओं की टोली डीजे और बैंड की धुनों पर थिरकती हुई सगस बावजी के जयकारे लगा रही थी. ट्रैक्टरों पर सजी श्री चारभुजाजी और सगस बावजी की मनमोहक झांकियों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

ड्रोन से पुष्प वर्षा और भव्य स्वागत
यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों-गांधी चौराहा, सदर बाजार, जूना बाजार और प्रताप चौक से होती हुई गुजरी. नगरवासियों और विभिन्न संगठनों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया. कहीं शीतल पेय तो कहीं अल्पाहार के जरिए सेवा का भाव दिखा. आयोजन की भव्यता तब और बढ़ गई जब ड्रोन के माध्यम से पूरी यात्रा पर आसमान से फूलों की बारिश की गई.

समापन और आगामी कार्यक्रम
गोमाना दरवाजा और यादव मोहल्ला होते हुए यात्रा वापस सगस बावजी मंदिर पहुंची, जहां आरती के साथ इसका समापन हुआ. यह कलश यात्रा चार दिवसीय महोत्सव का केवल पहला चरण थी, आने वाले दिनों में मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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