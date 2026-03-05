Rajasthan News: जानें राजस्थान में कब होंगी कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं

Jaipur News: राजस्थान में कक्षा 9वीं और 11वीं की राज्य स्तरीय समान वार्षिक परीक्षा 7 मार्च से शुरू होने जा रही है. परीक्षा 7 मार्च से 19 मार्च तक प्रदेशभर में आयोजित होंगी. परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रश्न-पत्रों व गोपनीय सामग्री का वितरण कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया है.

परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रश्न-पत्रों और परीक्षा सामग्री का वितरण पुलिस सुरक्षा में किया गया. नोडल केंद्रों से प्रश्न-पत्रों को नजदीकी पुलिस थानों में सुरक्षित रखवाया गया है, जहां से परीक्षा के दिन निर्धारित समय पर उन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा.

व्यवस्थाओं को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी

इस बार राज्य स्तरीय समान परीक्षा का आयोजन बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर किया जा रहा है. परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकें. परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी. पहली पारी सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक व दूसरी पारी दोपहर 1 बजे से शाम 4:15 बजे तक आयोजित की जाएगी.

2 पारी में परीक्षाएं

कक्षा 9वीं की सभी परीक्षाएं द्वितीय पारी में होंगी, जबकि कक्षा 11वीं की परीक्षाएं पहली पारी में आयोजित की जाएंगी. परीक्षा के दौरान नकल और अव्यवस्था को रोकने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर के उड़नदस्ते गठित किए गए हैं.

ये उड़नदस्ते विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे. शिक्षा विभाग का कहना है कि परीक्षा को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है, ताकि सभी विद्यार्थियों को निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिल सकें.

20 मार्च से पहले आ सकता है रिजल्ट

वहीं, कहा जा रहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) इस महीने 10वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है.

ऐसे में 20 मार्च से पहले रिज्लट आने की उम्मीद जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा कि 10वीं का रिजल्ट 12वीं के रिजल्ट से पहले आ जाएगा. मार्च में रिजल्ट आना भी बोर्ड इतिहास में पहली बार होगा.

एक अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र

राजस्थान सरकार का कहना है कि एक अप्रैल से नया सत्र शुरू करने के निर्देश हैं. वहीं, 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का भी रिजल्ट इसी महीने आ सकता है, जिसके लिए बोर्ड तैयारी कर रहा है.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इस साल परीक्षा 12 फरवरी से शुरू हुई थी, जिसमें कुल 19 लाख 90 हजार 57 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे. सेकेंडरी के 10 लाख 68 हजार 109 और सीनियर सेकेंडरी के 9 लाख 10 हजार 9 परीक्षार्थी शामिल थे.

