दुनिया में बज रहा प्रवासी राजस्थानियों का डंका, स्टॉर्ट-अप और इनोवेशन ने भी युवाओं के लिए खोलो द्वार - सीएम भजनलाल शर्मा

Rajasthan News: प्रवासी राजस्थानी दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा प्रदेश प्रगति की कुंजी है. युवा कौशल बढ़ाने के लिए टेक-बी, आई.स्टार्ट और नई स्टार्टअप नीतियां लागू की गईं. दो साल में 71 नए कॉलेज खुले. विशेषज्ञों ने NEP, स्टार्टअप और अनुभव आधारित शिक्षा को भविष्य की जरूरत बताया.

Published: Dec 11, 2025, 03:33 PM IST | Updated: Dec 11, 2025, 03:33 PM IST

Pravasi Rajasthani Diwas: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रवासी राजस्थानियों ने पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा और उद्यमशीलता का लोहा मनवाया है. शिक्षा का देश एवं प्रदेश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. 21वीं सदी में ज्ञान ही पूंजी है. यह हमारे युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है. सीएम ने ये विचार प्रवासी राजस्थानी दिवस के तहत आयोजित शिक्षा के सेक्टोरल सेशन में व्यक्त किए. सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं. 12वीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अर्ली कैरियर प्रोग्राम टेक-बी शुरू किया है.

साथ ही, स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई.स्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार किया गया है. राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप पॉलिसी, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर, एवीजीसी- एक्सआर पॉलिसी, सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग, स्टेट स्किल पॉलिसी जैसे निर्णयों से युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले गए हैं. पिछले दो साल में हमने 71 नए राजकीय महाविद्यालय और 21 नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं. 177 नए कॉलेज भवनों का लोकार्पण किया है. विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, विज्ञान-गणित किट का वितरण और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं. हमारी मंशा है कि प्रवासी राजस्थानी निवेश अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं. साथ ही अपने पैतृक गांवों में शिक्षा के आधारभूत ढांचे के विकास में भी सहयोग करें.

यादव बोले, बिट्स पिलानी, कोचिंग में कोटा गौरव
सत्र की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से अग्रणी रहा है. स्कूल शिक्षा में अजमेर, तकनीकी शिक्षा में पिलानी, कोचिंग संस्थानों में कोटा जैसे शहर आज देशभर में जाने जाते हैं. नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को प्रोडक्ट के बजाय पर्सनेलिटी बनाने पर जोर दिया गया है. राजस्थान में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण व उनमें मानवीय गुणों के विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है. सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जा रहे हैं. राजस्थान की अर्थव्यवस्था ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है.

पैनल डिस्कशन में सामने आए महत्वपूर्ण तथ्य
सत्र में विशेषज्ञों के पैनल डिस्कशन के दौरान एमिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. असीम चौहान ने कहा कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसा विजनरी रिफॉर्म पिछले 30-40 वर्ष में नहीं देखा गया. अवसरों की बात करें तो जितने अवसर अभी हैं, उतने पिछले कई दशकों में नहीं आए. आईआईटी जोधपुर के निदेशक अविनाश कुमार अग्रवाल ने स्टार्टअप शुरू करने के लिए आवश्यक जरूरतों पर प्रकाश डाला. बिट्स पिलानी के ग्रुप वाइस चांसलर प्रो. वी रामगोपाल राव ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर अपने विचार रखे. जिससे इंडस्ट्री व शिक्षण संस्थानों की दूरी को कम कर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके. आईआईएम उदयपुर के निदेशक अशोक बनर्जी ने आज के दौर में आईडिया के महत्व व संस्थानों में एन्टरप्रेन्योरशिप का माहौल तैयार करने की जरूरत पर वक्तव्य दिया.

