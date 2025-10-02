Zee Rajasthan
CM भजनलाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला! बोले - 5 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया, डेढ़ साल में हमने कर दिखाया

Rajasthan Politics: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर सहकारिता क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. 2-15 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान शुरू, किसानों, युवाओं और महिलाओं को जोड़कर राजस्थान में सहकारिता को मजबूत और समृद्ध बनाने पर जोर.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharmaa
Published: Oct 02, 2025, 07:37 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 07:37 PM IST

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर सहकारिता को खत्म करने के आरोप लगाए. साथ ही कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा. उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया. इस भ्रष्टाचार के अड्डे को आज दशहरे पर खत्म करना है. साथ ही उन्होंने दोहराया कि मुर्गी के लिए तकुवा का घाव बहुत बड़ा होता है.

सहकारिता का मजबूत करने के लिए अभियान
राज्य में सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा. कांस्टिट्यूशन क्लब में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस सदस्यता अभियान की शुरूआत की. इस मौके पर सहकारिता मंत्री गौतम दक, डेयरी पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, सहकारिता रजिस्ट्रार मंजू राजपाल, आरसीडीएफ सीएमडी श्रुति भारद्वाज मौजूद रही. इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल ने कांग्रेस को आडे हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेता सदस्य नहीं बनने देते थे, भ्रष्टाचार करते थे, सचिव चार कदम आगे चला जाता था. कोई भी भ्रष्टाचारी इस सहकारिता क्षेत्र में नहीं होना चाहिए.

कांग्रेस पर लगाया आरोप
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा हम केवल वादे नहीं करते काम भी करते हैं. कांग्रेस के लोगों ने सहकारिता क्षेत्र को बदनाम करने का काम किया. आप सबसे आगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का संकल्प लें. पूरी ताकत से काम करें और सहकारिता से समृद्धि लेकर आएं. आप सभी से सहयोग की आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं विकसित राजस्थान बनाने में भूमि का अदा करें.

पांच बनाम डेढ़ साल पर कांग्रेस के लोगों के मन में दर्द
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि 5 साल बदनाम डेढ़ साल तो उनके मन में बहुत बड़ा दर्द होता है. उन्होंने जो 5 साल में नहीं किया हमारे साल में डेढ़ साल में करके दिखाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान विकसित राजस्थान और उत्कृष्ट राजस्थान बनें, हमारी डबल इंजन की सरकार यह प्रयास कर रही है. राजस्थान देश में प्रथम नंबर का राजस्थान बने यही उम्मीद है. मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा महात्मा गांधी और शास्त्री जयंती पर अभियान की शुरुआत गौरवशाली है. सहकारिता देश में समृद्धि की कहानी लिख रहा है. सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन-जन समृद्ध हो रहा है. सहकारिता मध्य और गरीब लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करता है.

सहकारिता से समृद्धि केवल नारा नहीं
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा सहकारिता से समृद्धि केवल नारा नहीं है. किसान की अकेली खेती है तो उसका परिवार नहीं चल पाता. किसान के पास खेती के साथ अलग से कोई कार्यक्रम होगा तो उसका परिवार समृद्ध होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार किसान के लिए काम कर रहे हैं. किसान के लिए सबसे ज्यादा बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है. किसान की आर्थिक व्यवस्था सुधरता है तो देश की और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी.

आने वाली पीढी की मिटेगी बेरोजगारी
सरकार दूध में भी 5 रुपए अनुदान दे रही है. ऐसे भी लोग हैं जिनका इलाज किया है और इलाज किया जा रहा है. वो आपके 5 रूपए को खा रहे हैं उनका इलाज करना है. ऐसे लोगों से हमें बचाना है, ऐसे लोगों को पकड़वाना भी है, जेल की सलाखों के पीछे भी डालना है. हर क्षेत्र में हमें काम करना है, उसे काम में आपका सहयोग बहुत आवश्यक है. हम सहकारिता से आने वाली पीढ़ी की बेरोजगारी मिटा सकते हैं .

माता बहनों को संबोधित करते हुए कहा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा माता बहनों को सहकार से जोड़कर सहकारिता को और समृद्धि की ओर ले जाना है . महिला शक्ति सहकारिता से नहीं जुड़ेगी जब तक सहकारिता का विजन साकार नहीं होगा. आज भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और गरीब कल्याण की योजनाएं हैं. मुझे पता है गरीबी बहुत बुरी होती है, मुर्गी के लिए तकुवा का घाव बहुत बड़ा होता है. आपके दुख दर्द में हमारी पूरी सरकार हर प्रकार से कम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा किसानों और युवाओं को भड़काने वालों को जवाब देने की बात कहते हुए ERCP, बिजली, पानी और युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं. सहकारिता के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जुड़कर किसान समृद्ध हो उसके लिए काम कर रहे हैं.

सीएम का माइक खराब जताई नाराजगी
इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माइक की तकनीकी खामी पर नाराजगी जताई. मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कई बार माइक की खराबी के चलते व्यवधान आया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब अपना संबोधन दे रहे थे, उस समय बार बार माइक की आवाज कम हो रही थी, जिसके चलते कई सीएम भजनलाल के चेहरे पर गंभीर भाव दिखे.

सभी जिलों में सहकारिता शिविर
सहकारिता मंत्री गौतम दक ने बताया कि अभियान अवधि के दौरान प्रतिदिन बिना किसी अवकाश के शिविरों का आयोजन किया जाएगा. एक दिवस में न्यूनतम 155 एवं अधिकतम 769 पैक्स में शिविरों का आयोजन किया जाएगा. अभियान के दौरान अजमेर जोन में 1443, भरतपुर जोन में 826, जोधपुर जोन में 1436, उदयपुर जोन में 1399, कोटा जोन में 815, बीकानेर जोन में 1099 तथा जयपुर जोन में 1276 पैक्स में शिविरों का आयोजन किया जाएगा. जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक पैक्स का गठन नहीं हुआ है. उनमें राज्य सरकार द्वारा आयोजित किये जा रहे ‘ग्रामीण सेवा शिविरों’ के तहत अभियान से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है.

क्या बोले डेयरी पशुपालन मंत्री
डेयरी पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा सहकारिता अभियान से पूरे राजस्थान को लाभ मिलेगा. डेयरी सेक्टर को 50 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है, हम एक लाख सदस्य बनाएंगे . डेयरी में अभी 9 लाख सदस्य हैं उनमें से 40% महिलाएं हैं. राजस्थान में 576 नई रजिस्टर समितियां बन रही है . अब इसका लाभ युवाओं को डेयरी सेक्टर के माध्यम से दिलाया जाएगा .

