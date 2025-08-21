Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान के युवाओं के लिए बंपर नौकरियों की सौगात! मिलेगा विदेश में नौकरी का मौका, बस करना होगा एक काम

Rajasthan News: राजस्थान के युवाओं को राज्य सरकार की तरफ से शानदार तोहफा मिला है. जिसकी मदद से युवाओं को विदेश में नौकरी मिलनी और भी आसान हो जाएगी. इसके लिए सरकार ने पूरे राज्य में लैंग्वेज लैब स्थापित करने का फैसला लिया है.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Babulal Dhayal
Published: Aug 21, 2025, 19:48 IST | Updated: Aug 21, 2025, 19:48 IST

Trending Photos

प्रतापगढ़ का गांव बना रणभूमि! पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर किया हमला, मकानों में लगाई आग
6 Photos
pratapgarh crime

प्रतापगढ़ का गांव बना रणभूमि! पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर किया हमला, मकानों में लगाई आग

राजस्थान के इस जिले के लोग हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्ञान में बीरबल को भी देते हैं टक्कर!
7 Photos
rajasthan quiz

राजस्थान के इस जिले के लोग हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्ञान में बीरबल को भी देते हैं टक्कर!

Kota Weather Update: धुंआधार बारिश से भीगेगा कोटा, एक-एक मोहल्ले में जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट
6 Photos
rajasthan weathaer update

Kota Weather Update: धुंआधार बारिश से भीगेगा कोटा, एक-एक मोहल्ले में जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

राजस्थान के युवाओं के लिए बंपर नौकरियों की सौगात! मिलेगा विदेश में नौकरी का मौका, बस करना होगा एक काम

Jaipur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में लैंग्वेज लैब स्थापित होगी. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान सरकार की मांग को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को मिली इस सौगात के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का आभार जताया है.

विदेश में रोजगार का सपना होगा साकार
राजस्थान में ‘लैंग्वेज लैब’के स्थापित होने से प्रदेश के युवाओं का विदेश में रोजगार हासिल करने का सपना साकार होगा. सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि इसके जरिए अब युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी की राह आसान हो जाएगी.

वैश्विक प्रतिस्पर्धा के होंगे लिए तैयार
प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार प्राथमिकता से कार्य कर रही हैं. इससे प्रदेश के युवा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे. साथ ही, युवाओं को सशक्त बनाकर ही विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा. राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा ‘लैंग्वेज लैब’ स्थापित होगी.

Trending Now

किस-किस भाषा का दिया जाएगा प्रशिक्षण
लैंग्वेज लैब में युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पैनिश, जापानीज जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा. जिससे वे इन भाषाओं में पारंगत बन सकेंगे और उनके लिए विदेशों में रोजगार की राह आसान होगी.

विदेशों में मिलेंगे रोजगार के अवसर
लैंग्वेज लैब में युवाओं को मिलने वाले विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण से उनके कौशल में बढ़ौतरी होगी. यह पहल युवाओं को विदेशों के साथ ही देश में भी पर्यटन, व्यापार, आईटी, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में कारगर साबित होगी. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि लैंग्वेज लैब विकसित राजस्थान के सपने को साकार करेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news