प्राथमिक विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार होगा कम, सत्र 2026-27 से नई व्यवस्था लागू

Rajasthan News: भजनलाल शर्मा सरकार ने प्राथमिक विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार कम करने का बड़ा फैसला लिया है. सत्र 2026-27 से कक्षा 1 से 5 तक किताबें दो चरणों में मिलेंगी, जिससे बैग का भार 50% घटेगा. 2027-28 से तिमाही वितरण से भार 25% रह जाएगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Jan 04, 2026, 02:24 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 02:24 PM IST

प्राथमिक विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार होगा कम, सत्र 2026-27 से नई व्यवस्था लागू

Jaipur News: भजनलाल शर्मा सरकार “शिक्षित राजस्थान-समर्थ राजस्थान” के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है. इसी क्रम में राजस्थान शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार कम करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. यह निर्णय बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

सरकारी स्कूल मे पढ़ाई बच्चों के लिए बोझ नहीं बल्कि आनंददायक अनुभव बन सके. इसके लिए शिक्षा विभाग बड़ा नवाचार करने जा रहा है. शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल ने बताया कि कक्षा एक से पांच तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सत्र 2026-27 से पाठ्यपुस्तकों का वितरण चरणबद्ध रूप से करेगा. पहले चरण में पुस्तकों का वितरण दो भागों में होगा, जिससे विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार वर्तमान की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत तक कम हो जाएगा. इससे बच्चों की रीढ़, कंधों और समग्र स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, साथ ही वे अधिक सहजता से विद्यालय आ-जा सकेंगे.

सत्र 2027-28 से पुस्तक वितरण की व्यवस्था को और अधिक सरल करते हुए तिमाही आधार पर लागू किया जाएगा. इस व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद विद्यार्थियों पर पुस्तकों का भार घटकर वर्तमान का लगभग 25 प्रतिशत रह जाएगा. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ेगी, सीखने में रुचि विकसित होगी और अभिभावकों की चिंता भी काफी हद तक कम होगी. शिक्षा विभाग ने यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उस उद्देश्य के अनुरूप है, जिसमें बच्चों पर अनावश्यक शैक्षणिक दबाव कम कर समग्र, बाल-केंद्रित और आनंददायक शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है.

भजनलाल शर्मा सरकार का बड़ा फैसला

प्राथमिक विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार होगा कम
सत्र 2026-27 से कक्षा 1 से 5 तक किताबें मिलेगी दो चरणों
नए सिस्टम से स्कूल बैग का भार 50% तक घटेगा
2027-28 से तिमाही आधार पर पुस्तक वितरण की योजना
तिमाही व्यवस्था से किताबों का भार घटकर लगभग 25% रह जाएगा
बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा सकारात्मक असर
शिक्षा विभाग का का उदेश्य, पढ़ाई को बोझ नहीं, आनंददायक बनाना

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार पहले से ही शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण, डिजिटल व आईसीटी आधारित शिक्षण, नामांकन वृद्धि, ड्रॉपआउट दर कम करने और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे बहुआयामी प्रयास कर रही है. स्कूल बैग का भार कम करने की यह पहल इन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है, जो आने वाले वर्षों में राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगी.

