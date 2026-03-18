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राजस्थान दिवस से पहले उद्यमियों को सीएम की सौगात, तीन नई पॉलिसी की लॉन्च

Rajasthan News: राजस्थान दिवस पर CM भजनलाल शर्मा ने उद्यमियों से संवाद किया और तीन नई नीतियां इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन, एयरोस्पेस एंड डिफेंस और सेमीकंडक्टर नीति लॉन्च की. उन्होंने निवेश बढ़ाने, औद्योगिक विकास और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Mar 18, 2026, 06:02 PM IST | Updated:Mar 18, 2026, 06:02 PM IST

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राजस्थान दिवस से पहले उद्यमियों को सीएम की सौगात, तीन नई पॉलिसी की लॉन्च

Jaipur News: राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज सीएम भजनलाल शर्मा ने उद्यमियों से संवाद किया. सीएम ने उद्योग जगत का आह्वान किया कि वो निवेश के अवसरों का लाभ उठाकर राज्य की विकास यात्रा में अपनी अहम भागीदारी निभाएं. इस दौरान सीएम ने तीन नई नीतियां लॉन्च की.

प्रदेश के उद्योग जगत को CM भजनलाल शर्मा ने तीन नई पॉलिसी की सौगात दी. सीएम ने राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की लॉन्चिंग की. उन्होंने भरोसा जताया कि इन नीतियों से प्रदेश में निवेशकों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी. साथ ही राजस्थान को
सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगी. ये तीनों नीतियां राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से प्रदेश में निवेश को गति मिली है. मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास किया. विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चैक एवं आवंटन पत्र बांटे.

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रीको आद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े 119 करोड़ रुपये लागत के 40 कार्यों का लोकार्पण और 226 करोड़ रुपये के 46 कार्यों का CM ने शिलान्यास किया. कार्यक्रम में CM ने एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को चेक सौंपे. साथ ही, एमएसएमई नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, आरएफसी की युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी दिए. सीएम ने जोधपुर-पाली-मारवाड़ और बूढ़ी बावल औद्योगिक क्षेत्रों के आरक्षण पत्र सहित लीज डीड और अलॉटमेंट लेटर भी प्रदान किए. वहीं, सीएसआर के तहत एसएमएस हॉस्पिटल और 'अपना घर' को चेक भी सौंपे गए. इस दौरान विभिन्न योजनाओं से लाभ ले रहे युवा उद्यमियों ने CM के सामने अपने अनुभव साझा किए. सीएम ने उद्यमियों का आह्वान किया कि वो प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में काम करें. उनकी सरकार हर कदम पर उनके साथ है.

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास पर उनकी सरकार की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से तुलना की. सीएम बोले, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हमारी सरकार ने दो साल के कार्यकाल में पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल से ज्यादा काम करके दिखाए हैं. दो साल के कार्यकाल में रीको की ओर से स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 31 है, जो पिछली सरकार के पहले दो वर्षों में 16 की तुलना में लगभग दोगुनी है. इसी तरह, दो साल में 2 हजार 453 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए हैं, जो कांग्रेस सरकार के दो साल की तुलना में डेढ़ गुना अधिक है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दो साल में औद्योगिक क्षेत्रों पर कुल 2 हजार 7 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो पिछली सरकार के दो वर्षों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है. वहीं, दो साल में 11 लाख 61 हजार 312 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना की गई, जो पिछली सरकार के दो साल की तुलना में करीब पांच गुना ज्यादा है

बहरहाल,राजस्थान दिवस के आयोजन के मौके पर CM हर दिन किसी न किसी वर्ग को तोहफे देकर लोककल्याणकारी सरकार की छवि को चमकाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं. शायद ही सरकार की निगाह से कोई वर्ग छूटा हो,जिसको सीएम के पिटारे से सौगातें नहीं मिली है,जाहिर है सरकार के विकास की रफ्तार का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए अपने तरकश में नए तीर ईजाद करने पड़ेंगे.

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