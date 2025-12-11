किसानों पर बरसा 10,000 करोड़ का मेगा कृषि पैकेज, पिछले 2 सालों में यूरिया से लेकर स्कॉलरशिप तक हर मोर्चे पर रिकॉर्ड तोड़ मदद!

Rajasthan Government Financial Packages: राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार गठन के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं. पिछले 2 वर्षों में भजनलाल सरकार ने किसानों के हित को हमेशा से आगे रखा है. एक तरफ जहां किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा रहा है. वहीं युवाओं को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है. वहीं उद्यानिकी विभाग के माध्यम से नई तकनीकों, नई फसलों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग द्वारा पिछले 2 वर्षों में किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी की सप्लाई करने पर जोर दिया जा रहा है. राज्य में किसानों को 45.58 लाख मैट्रिक टन यूरिया और 13.36 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाया गया है. 66.22 लाख कृषकों को बीज मिनीकिट का निःशुल्क वितरण किया गया. जिस पर 63.33 करोड़ रुपए व्यय किए गए.

भूमि सुधार हेतु 3.31 लाख ढेंचा बीज के मिनी किट नि:शुल्क बांटे गए. जिस पर 32.38 करोड़ रुपए खर्च किए गए. किसानों को मृदा स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 15.95 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं. कृषकों के खेतों पर 39,886 वर्मीकम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गई हैं. वहीं 1515 कृषकों को पशुपालन आधारित कृषि पद्धति से लाभान्वित किया गया है. युवाओं को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में छात्राओं को कृषि अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 58,397 छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान की गई है. 12वीं में कृषि अध्ययन, यूजी और पीजी तथा कृषि में पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है. छात्राओं को 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है. अब तक 102.80 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है. कृषि विभाग ने राज्य के 20 जिलों में एग्री क्लीनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कार्यालयों में शुरू कर संचालन प्रारंभ किया है.

भजनलाल सरकार की कृषि से जुड़ी उपलब्धियां

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 6206.61 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम दिए गए

- 2.19 करोड़ (पूरे देश की 26 प्रतिशत) बीमा पॉलिसियां हुई, जो देश में सर्वाधिक

- किसानों द्वारा 7959 डिग्गियों का निर्माण कराया गया, 158 करोड़ रुपए का अनुदान

- जल संरक्षण हेतु 35368 फार्म पौण्ड का निर्माण, 213 करोड़ रुपए का अनुदान

- कुओं से खेत तक पानी बर्बादी रोकने के लिए 32918 किमी सिंचाई पाइप लाइन डाली

- पाइप लाइन के लिए किसानों को 78 करोड़ रुपए अनुदान दिया गया

- 1.02 लाख कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 229.75 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया

- किसानों की फसल को नुकसान से बचाने के लिए 29926 किमी लम्बाई में तारबंदी

- तारबंदी के लिए किसानों को 330.39 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया

- किसानों को नवीन तकनीकी ज्ञान के लिए 7.28 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया

- 9481 कृषकों को शैक्षिक भ्रमण पर भेजा गया, 40 किसान विदेश भी भेजे गए

- 9205 पीएम किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित

- 50 हजार कृषकों को गोवंश से जैविक खाद बनाने के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना

- इसमें प्रति कृषक 10 हजार रुपए की सहायता दी जा रही

- 2.50 लाख किसानों के जरिए 1 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती गतिविधियां सुचारू

कृषि में बढ़ा रहे तकनीक का उपयोग

आधुनिक तकनीक कृषि ड्रोन के बहुउद्देशीय उपयोग से इनपुट की लागत कम होने के साथ ही समय की बचत हो रही है. इससे फसल उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सकती है. केन्द्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना प्रारम्भ की है. महिला स्वयं सहायता समूह को वर्ष भर वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य में नेनो यूरिया /डीएपी के छिड़काव पर 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर सहायता राशि दी जा रही है. वहीं उद्यानिकी के क्षेत्र में भी भजनलाल सरकार ने पिछले 2 वर्ष में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं.

उद्यानिकी में स्थापित किए ये आयाम

- 51927 सोलर पम्प सेट लगाए गए, किसानों को 822.44 करोड़ रुपए अनुदान दिया

- राज्य में 175249 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर स्थापित किए गए

- 105786 कृषकों को 789.84 करोड़ रुपए अनुदान दिया गया

- 212184 हैक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सैट के लिए 115145 कृषकों को 227.81 करोड़ अनुदान

- सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 व 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम व द्वितीय रैंक रही

- 33.42 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस लगाए, 1271 कृषकों को 161.33 करोड़ अनुदान

- 9.24 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में शेडनेट हाउस लगाए, 276 किसानों को 35.48 करोड़ अनुदान

- 4374 हैक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक मल्च लगाए, 6250 कृषकों को 9.09 करोड़ का अनुदान

- प्याज के भण्डारण हेतु 2827 प्याज भंडार गृहों की स्थापना की गई

- इसके लिए 2583 कृषकों को 44.09 करोड़ रुपए अनुदान दिया गया

- 5027 हैक्टेयर क्षेत्र में संतरा, अमरूद, अनार, नींबू, आंवला, किन्नू के नए फल बगीचे लगाए

- इसके लिए 2450 कृषकों को 6.82 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया

