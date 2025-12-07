Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सरकार का सेलिब्रेशन या कांग्रेस का काउंटर-अटैक? 2 साल पूरा होते ही सियासी घमासान तय!

Rajasthan News: राजस्थान सरकार दो साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस उसी दिन सरकार की कमियां गिनाने की रणनीति बना रही है. कांग्रेस वादों, अधूरे कामों और ERCP मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Dec 07, 2025, 11:06 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 11:06 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 12वीं कक्षा तक बच्चियों को सरकार देती है 50000, बस इस एक काम से आप भी ले सकते हैं लाभ!
6 Photos
Rajasthan Government Scheme

राजस्थान में 12वीं कक्षा तक बच्चियों को सरकार देती है 50000, बस इस एक काम से आप भी ले सकते हैं लाभ!

2026 तक बन सकते हैं राजस्थान के ये प्रोजेक्ट, जो बदल देंगे शहरों और गांवों का नक्शा!
7 Photos
Rajasthan government project

2026 तक बन सकते हैं राजस्थान के ये प्रोजेक्ट, जो बदल देंगे शहरों और गांवों का नक्शा!

राजस्थान में शीतलहर से हाड़ कंपाने वाली सर्दी! पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई ठंड की मार, पढ़ें शाम का वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में शीतलहर से हाड़ कंपाने वाली सर्दी! पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई ठंड की मार, पढ़ें शाम का वेदर अपडेट

Photos: 7 महीने में खड़ा, 7 मिनट में ढहा... देखें कैसे मिट्टी में मिल गया जयपुर का सबसे विवादित होटल
7 Photos
Jaipur news

Photos: 7 महीने में खड़ा, 7 मिनट में ढहा... देखें कैसे मिट्टी में मिल गया जयपुर का सबसे विवादित होटल

सरकार का सेलिब्रेशन या कांग्रेस का काउंटर-अटैक? 2 साल पूरा होते ही सियासी घमासान तय!

Jaipur News: राजस्थान में भजनलाल सरकार अपने दो साल पूरे करने जा रही है. सत्ता पक्ष इसे एक बड़े मौके के तौर पर देख रहा है और जश्न की तैयारी में जुट गया है. सरकार का कहना है कि इन दो वर्षों में जनता के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और अब इस कामकाज को लोगों के सामने रखा जाएगा. सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि पूरा विवरण सरकार की उपलब्धियों के रूप में पेश किया जा सके.

लेकिन इसी बीच कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है और सरकार के इस जश्न में रंग में भंग डालने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. कांग्रेस का फोकस सरकार के उन वादों पर है, जो पूरे नहीं हुए. पार्टी अपनी ओर से दो साल में सरकार की कमियों की लिस्ट तैयार कर रही है. इसमें यह भी शामिल है कि भाजपा सरकार ने कितने वादे किए थे और उनमें से कितने धरातल पर उतर पाए.

कांग्रेस का जोर खासतौर पर ERCP मुद्दे को फिर से उठाने पर है. पार्टी का मानना है कि यह मामला सरकार की सबसे बड़ी नाकामी में से एक है. यही नहीं, बजट में की गई घोषणाओं पर कितना काम हुआ और किन योजनाओं पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई. इन सबकी जानकारी भी कांग्रेस इकट्ठा कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साफ कहा है कि जिस दिन सरकार जश्न मनाएगी, उसी दिन कांग्रेस जनता के सामने सरकार की कमियां गिनाएगी. कांग्रेस का दावा है कि कई ऐसे काम हैं, जिन्हें सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, लेकिन वे अधूरे ही रह गए.

अगले कुछ दिनों में प्रदेश की राजनीति में यह टकराव और ज्यादा तेज़ हो सकता है. एक ओर सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करेगी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इन्हीं दो सालों को सरकार की नाकामी बताने की कोशिश करेगी. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता किसकी बात पर ज्यादा विश्वास करती है. सरकार की सौगातों पर या विपक्ष की आरोपों की सूची पर.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news